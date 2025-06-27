Sevgiyle Kurulan Asansör: 67 Yaşındaki Kadın Eşinin Yaptırdığı Asansörle Rahatça Evine Girebiliyor

Sevgiyle Kurulan Asansör: 67 Yaşındaki Kadın Eşinin Yaptırdığı Asansörle Rahatça Evine Girebiliyor
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Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 67 yaşındaki Elif Doğan, eşi Osman Doğan’ın yaptırdığı asansör sayesinde evine rahatlıkla girip çıkıyor. Eşinin sağlık durumunu düşündüğü için böyle bir çözüm üreten Osman Doğan, bu sayede eşinin mutluluğunu sağlamış oldu.

Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde çeşitli rahatsızlıkları nedeniyle yürüteçle hareket edebilen 67 yaşındaki kadın, eşinin üç katlı binanın dışına yaptırdığı asansör sayesinde evine rahat girip çıkıyor.

Osman (75) ile Elif Doğan (67) çifti, 51 yıl önce ailelerinin onayıyla görücü usulü evlendi. Çift altı kızını evlendirince altı otopark olarak kullanılan 3 katlı binanın ikinci katında baş başa yaşamaya başladı.

Elif Doğan dizlerindeki rahatsızlık, kalp ve böbrek hastalığı nedeniyle zor günler geçirmeye başladı.

Osman Doğan, yürüteçle hareket edebilen eşinin eve girip çıkmakta zorlanması üzerine binanın dışına balkonlara kadar ulaşan asansör yaptırdı.

"Eşimin mutlu olması bana yetiyor"

Osman Doğan, AA muhabirine, böbrek hastası eşinin diyaliz tedavisi için haftanın üç günü evden çıkmak zorunda olduğunu söyledi.

Dizlerinden de rahatsız olan eşinin 110 kilodan 83'e kadar düşmesine rağmen desteksiz yürüyemediğini anlatan Doğan, "Yürüyemeyince sandalyeyle indirip, çıkarıyorduk. Bu durum başta eşim olmak üzere herkes için zor olmaya başladı. Biz de araştırma yaptık." dedi.

Doğan, bir ustayla görüşüp, evin dış cephesine asansör kurdurmaya karar verdiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Eşim ilk asansöre bindiğinde korkmadığını söyledi. Damatlarım da indirip çıkarmaya çok yardımcı oluyordu. Şimdi çok iyi oldu. Eşimin mutlu olması bana yetiyor. Çok seviyorum eşimi. Onun inip çıkarken acı çekmemesi için yaptırdım. Eşimin gözünün içi gülsün diye her şeyi yaparım. Asansörü görüp gelenler, 'Biz de yaptıracağız.' diyor."

Elif Doğan ise hem diyaliz hem de kalp hastası olduğu için dizinden ameliyatın riskli bulunduğunu vurgulayarak, "Merdiven çıkamıyorum. Diyalize gidip gelince zor oluyordu. Eşimden ve çocuklarımdan Allah razı olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Canan Tükelay - Güncel
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