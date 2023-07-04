Sevgilisi Tarafından Darbedilen Genç Kadın Hayatını Kaybetti

Mersin'de sevgilisi tarafından darbedilen ve beyin kanaması geçirerek hayatını kaybeden genç kadının annesi, şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

MERSİN'de sevgilisi Mustafa Bangiz'in (34) darbettiği ve beyin kanaması geçirip ölen Esra Asena Temir'in (27) annesi Asiye Temir (60), şüphelinin en ağır şekilde cezalandırılmasını isteyerek, "Kızım sevgisinin kurbanı oldu. İçim yanıyor" dedi.

Olay, 29 Haziran'da meydana geldi. Ailesinin inşaat şirketi olan Mustafa Bangiz, iddiaya göre Toroslar ilçesindeki evine geldiği ve 1 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Esra Asena Temir ile gezmeye çıktı. Otomobilde Bangiz ile Temir arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Mustafa Bangiz, sevgilisini darbetmeye başladı. Kafasından ve vücudunun çeşitli yerlerinden darbe alan Temir, ağır yaralı olarak Toros Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçiren Temir, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan sonra kaçan Mustafa Bangiz, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı. Otopsi işlemleri sonrası morgdan alınan Esra Asena Temir'in cenazesi Akbelen Şehir Mezarlığı'nda toprağa verildi.