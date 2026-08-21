CHP'li Kılıç'tan İsrail'e sert tepki: 'Türkiye kimsenin tehdit diliyle sınayabileceği bir devlet değildir'

(ANKARA) - CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, İsrail tarafından yapılan açıklamalara tepki göstererek, "Türkiye Cumhuriyeti kimsenin tehdit diliyle sınayabileceği bir devlet değildir" ifadesini kullandı.

CHP Grup Başkanvekili Sevda Erdan Kılıç, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in açıklamalarını eleştirerek, şunları kaydetti:

"İsrail yönetiminin Türkiye'ye 'mesaj verme' cüreti kabul edilemez. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenlik hakları, güvenliği ve bölgedeki meşru çıkarları hiçbir devletin tehdit, tahrik ya da dayatma konusu olamaz. Suriye topraklarını kendi hesaplarının sahasına çevirmeye çalışan, bölgedeki gerilimi bilinçli biçimde büyüten bu saldırgan anlayış yalnızca Türkiye açısından değil, bütün bölge açısından ciddi bir tehdittir. Türkiye'ye ayar vermeye kalkışanlara verilecek en güçlü cevap; devlet ciddiyetiyle, uluslararası hukuk zemininde ve egemenlik haklarımızdan tek adım geri atmadan ortaya konacak kararlı iradedir. Türkiye Cumhuriyeti kimsenin tehdit diliyle sınayabileceği bir devlet değildir."

Kaynak: ANKA