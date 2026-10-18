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Seul'de şiddetli yağış kentte sel ve 40 uçuş iptaline yol açtı

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Seul'de şiddetli yağış sel ve ağaç devrilmelerine neden oldu. Belediye, araçlarında mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığını bildirdi; Incheon Havalimanı'nda 40 uçuş iptal edildi, 34 uçuş ertelendi, 9 uçak geri döndü.

Güney Kore'nin başkenti Seul'de etkili olan şiddetli yağışlar nedeniyle bazı bölgeleri su bastı, ağaçlar devrildi, çok sayıda uçuş iptal edildi.

Yonhap ajansının haberine göre Seul belediye yetkilileri, kentte etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı bölgelerde sel meydana geldiğini belirtti.

Yetkililer, drenaj sistemlerinin tıkandığını, ağaçların devrildiğini, sel suları nedeniyle araçlarında mahsur kalan 3 kişinin kurtarıldığını ifade etti.

Kentte öğleden sonra vatandaşlara riskli bölgelerden uzak durmaları talimatında bulunulan "acil durum uyarı mesajı" gönderildi.

Öte yandan, Incheon Uluslararası Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle 40 uçuşun iptal edildiği, 34 uçuşun ertelendiği ve 9 uçağın havalimanına dönmek zorunda kaldığı aktarıldı.

Kaynak: AA
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