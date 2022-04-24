Sessizliğe gömülen Sedat Peker, uzun süre sonra yeniden paylaşım yaptı

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı.

UZUN SÜRE SONRA İLK PAYLAŞIM

Ancak Peker, 24 Kasım 2021'de yaptığı paylaşımın ardından ilk kez bugün Hazreti Ali'yle ilgili 3 tweetini alıntıladı. Peker'in yaptığı hamle gözlerden kaçmadı.

EŞİNİN PAYLAŞIMLARINDA GÖRÜLÜYORDU

Geçtiğimiz haftalarda da Özge Peker'in paylaşımında Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte poz verdiği görüldü. Ancak boynundaki Zülfikar kılıcı kolyesi detayı gözlerden kaçmadı. Sedat Peker, yayınladığı bir videoda Zülfikar kılıcı kolyesini dekor olarak kullanmıştı.