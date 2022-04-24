Sessizliğe gömülen Sedat Peker, uzun süre sonra yeniden paylaşım yaptı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sessizliğe gömülen Sedat Peker, uzun süre sonra yeniden paylaşım yaptı

Haberler.com - Servet Uzun - Güncel
 - Güncelleme:
Sessizliğe gömülen Sedat Peker, uzun süre sonra yeniden paylaşım yaptı

Yayınladığı videolarla gündem olan ve organize suç örgütü lideri olmakla suçlanan Sedat Peker, bir süredir ne video paylaşıyor ne de tweet atıyordu. Ancak bugün uzun süre sonra sessizliğini Twitter hesabından yaptığı retweetlerle bozdu.

Mayıs ayında yayınlamaya başladığı videolarla çok konuşulan ve organize suç örgütü kurmakla suçlanan Sedat Peker, yaşamını sürdürdüğü Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) talimatıyla 24 Kasım'dan bu yana herhangi bir tweet atmadı, 3 Temmuz'dan sonra da video paylaşmadı.

UZUN SÜRE SONRA İLK PAYLAŞIM

Ancak Peker, 24 Kasım 2021'de yaptığı paylaşımın ardından ilk kez bugün Hazreti Ali'yle ilgili 3 tweetini alıntıladı. Peker'in yaptığı hamle gözlerden kaçmadı.

EŞİNİN PAYLAŞIMLARINDA GÖRÜLÜYORDU

Geçtiğimiz haftalarda da Özge Peker'in paylaşımında Sedat Peker'in kızlarıyla birlikte poz verdiği görüldü. Ancak boynundaki Zülfikar kılıcı kolyesi detayı gözlerden kaçmadı. Sedat Peker, yayınladığı bir videoda Zülfikar kılıcı kolyesini dekor olarak kullanmıştı.

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Güncel

Sedat Peker, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title