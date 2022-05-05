Ses Ankara Şubesi Eş Başkanı Yalçınkaya: "Enag'a Göre En Düşük Devlet Memuru Maaşındaki Kayıp 2432 Tl. Tüik'e Göre İse 1448 Tl"

ANKARA (ANKA) - Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası (SES) Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, TÜİK ve Enflasyon Araştırma Grubu'nun enflasyon verileri üzerinden; "ENAG'a göre en düşük devlet memuru maaşındaki kayıp 2 bin 432 TL. TÜİK'e göre ise 1448 TL. ENAG'a göre 25 yıl hizmeti olan devlet memuru maaşındaki kayıp 1986 TL. TÜİK'e göre ise 1182 TL" açıklamasını yaptı.

SES Ankara Şubesi Eş Başkanı Kubilay Yalçınkaya, TÜİK ile bağımsız akademisyen ve ekonomistlerin kurduğu Enflasyon Araştırma Grubu'nun (ENAG) açıkladığı enflasyon rakamlarını karşılaştırdı. Yalçınkaya, rakamlar üzerinden şu değerlendirmeleri yaptı:

"ENAG'a göre yıllık enflasyon yüzde 156,86 iken aylık enflasyon yüzde 8,68. TÜİK'e göre yıllık enflasyon yüzde 69,97 iken aylık enflasyon yüzde 7,25.

ENAG'a göre ilk 4 ay toplam enflasyon yüzde 48,2. TÜİK'e göre ilk 4 ay toplam enflasyon yüzde 31,7.

ENAG'a göre ilk 4 ay sonunda maaşımıza yansıtılması gereken enflasyon farkı yüzde 40,7. TÜİK'E göre ilk 4 ay sonunda maaşımıza yansıtılması gereken enflasyon farkı yüzde 24,2.

İlk 4 ay sonrası memur yoksullaşma oranı yüzde 16,5. ENAG'a göre en düşük devlet memuru maaşındaki kayıp 2 bin 432 TL. TÜİK'e göre en düşük devlet memuru maaşındaki kayıp 1.448 TL.

ENAG'a göre 25 yıl hizmeti olan 3000 ek gösterge üzerinden emekli olan devlet memuru maaşındaki kayıp 1986 TL. TÜİK'e göre 25 yıl hizmeti olan 3000 ek gösterge üzerinden emekli devlet memuru maaşındaki kayıp 1182 TL."