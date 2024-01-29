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İzmit'te servis minibüsü ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

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Kocaeli'nin İzmit ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 4 kişi yaralandı. Kaza sonucu yaralananlar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

KOCAELi'nin İzmit ilçesinde servis minibüsü ile otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde İzmit ilçesi Körfez Mahallesi Şehit Rafet Karacan Bulvarı ile Köse Sokak kesişimindeki kavşakta meydana geldi. İddiaya göre Köse Sokak'tan bulvara bağlanan K.B. idaresindeki 41 P 2492 plakalı servis minibüsü ile bulvar üzerinde seyir halinde olan T.A. yönetimindeki 41 AED 662 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu servis minibüsü şoförü ve otomobilde bulunan 3 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri kaza sonucu otomobilde sıkışan sürücü T.A.'yı sıkıştığı yerden kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. 4 yaralı, olay yerindeki ilk müdahaleleri sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Araçlar çekici yardımıyla yoldan kaldırılırken polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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