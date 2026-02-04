Haberler

Sertavul Geçidi'nde kar manzarası havadan görüntülendi

Güncelleme:
İç Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde karla kaplanan alanlar, kış mevsimi boyunca etkileyici görüntüler oluşturdu. 1650 rakımda yer alan geçit, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplandı ve dron ile görüntülendi.

İç Anadolu ile Akdeniz bölgesini birbirine bağlayan Sertavul Geçidi'nde karla kaplanan alanlar güzel görüntüler oluşturdu.

Yaklaşık 1650 rakımda yer alan geçitte, kış mevsimi boyunca kar etkili oluyor.

Geçitte, kar yağışının ardından beyaz örtüyle kaplanan alanlar, güzel görüntü oluşturdu.

Beyaza bürünün geçit, dronla görüntülendi.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel
500

