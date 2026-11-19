Sermaye piyasası soruşturmasında Şahap Kavcıoğlu'na yurt dışı çıkış yasağıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
SERMAYE piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
SERMAYE piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında 'yurt dışı çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanı ve Aklama Suçları Soruşturma Bürosunca, sermaye piyasalarındaki işlemlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, eski BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu hakkında yurt dışı çıkış yasağı kararı verildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı