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İki kardeş serinlemek için girdikleri derede kayboldu

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TOKAT’ın Niksar ilçesinde serinlemek için şelaleden akan dereye girdikleri öne sürülen Uğur Karaman (17) ve ağabeyi Memduh Karaman (18), suda kayboldu.

TOKAT'ın Niksar ilçesinde serinlemek için şelaleden akan dereye girdikleri öne sürülen Uğur Karaman (17) ve ağabeyi Memduh Karaman (18), suda kayboldu. İki kardeşin için suda arama çalışması başlattı.

Olay, saat 16.00 sıralarında Niksar ilçesi Akgüney köyü şelale mevkisinde meydana geldi. Serinlemek amacıyla şelaleden akan dereye girdikleri iddia edilen Uğur Karaman ile ağabeyi Memduh Karaman, yüzme bilmedikleri için bir süre sonra su içerisinde çırpınmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılamayan iki kardeş için bölgeye dalgıç ekipler ve AFAD görevlileri sevk edildi. Karaman kardeşler için başlatılan arama çalışması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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