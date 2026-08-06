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Diyarbakır'da Sulama Kanalında Boğulma: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti

Diyarbakır'da Sulama Kanalında Boğulma: 24 Yaşındaki Genç Hayatını Kaybetti
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Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde serinlemek için girdiği sulama kanalında akıntıya kapılan Muhammed Çiçek (24) boğularak hayatını kaybetti. Arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri, gencin cansız bedenini sudan çıkardı. Cenaze, otopsi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

DİYARBAKIR'ın Bağlar ilçesinde Muhammed Çiçek (24), serinlemek için girdiği sulama kanalında boğuldu.

Olay, öğleden sonra Bağlar ilçesinin kırsal Yeşildallı Mahallesi yakınında meydana geldi. Muhammed Çiçek, serinlemek amacıyla sulama kanalına girdi. Bir süre sonra akıntıya kapılan Çiçek, gözden kayboldu. Çiçek'in arkadaşları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma, sağlık ve itfaiyenin dalgıç ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yürüttüğü çalışmayla Muhammed Çiçek'in cansız bedeni bulundu. Sudan çıkarılan Çiçek'in cenazesi, yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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