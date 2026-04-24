Haberler

Serinlemek için girdiği gölde boğulma tehlikesi geçiren üniversiteli kurtarılamadı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ADANA'da basketbol oynadıktan sonra serinlemek için girdiği Seyhan Baraj Gölü'nde boğulma tehlikesi geçirip, dalgıç polisler tarafından çıkarılan Mehmet Furkan Aksu (22), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Çukurova Üniversitesi Bilgisayar Programcılığı Bölümü öğrencisi Mehmet Furkan Aksu, dün öğle saatlerinde üniversite yerleşkesinde arkadaşlarıyla basketbol oynadıktan sonra serinlemek amacıyla Seyhan Baraj Gölü'ne girdi. Bir süre sonra suda çırpınmaya başlayan Mehmet Furkan gözden kayboldu. Arkadaşlarının ihbarıyla bölgeye dalgıç polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Dalgıç polislerin yaptığı çalışmasıyla bilinci kapalı olarak sudan çıkarılan Aksu, ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Mehmet Furkan Aksu, gece saatlerinde yaşamını yitirdi.

Adana Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından Mehmet Furkan Aksu'nun cenazesi, toprağa verilmek üzere Osmaniye'ye götürüldü.

Haber: Anıl ATAR- Kamera: ADANA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

