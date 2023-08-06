Serinlemek için girdiği barajda kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı

Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde serinlemek için girdiği barajda kaybolan genci cansız bedenine ulaşıldı. Olay, saat 16.00 sıralarında Kurtboğazı Barajı'nda meydana geldi. Ailesiyle birlikte piknik yapmaya giden Emre Y., bir süre sonra serinlemek için baraja girdi. Arkadaşlarıyla yüzerken akıntıya kapılan Emre Y., gözden kayboldu. Sualtı Arama Kurtarma Ekipleri ve dalgıç polisleri, kaybolan genci 5 saatlik bir aramanın ardından cansız bedenine ulaştı. Polis olay ile ilgili inceleme başlatırken, Emre Y.'nin cansız bedeni cenaze aracıyla adli tıp morguna kaldırıldı.