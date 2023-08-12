Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu gözden kayboldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, suda kaybolan baba ile oğlunu bulmak için çalışma başlatıldı. Yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Serinlemek için Fırat Nehri'ne giren baba oğul kayboldu

Suda kaybolan baba ile oğlu arama çalışmaları başlatıldı

Olay yerine gelen yakınları sinir krizi geçirdi

GAZİANTEP - Gaziantep'in Karkamış ilçesinde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren baba ile oğlu gözden kayboldu. Olay sonrası bölgeye çok sayıda ekip sevk edilirken, suda kaybolan baba ile oğlunu bulmak için çalışma başlatıldı. Öte yandan olayı duyarak bölgeye gelen baba ile oğulun yakınları sinir krizi geçirdi.

Olay, Gaziantep'in Karkamış ilçesi Karşıyaka Mahallesi Altınbaş mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sıcak hava nedeniyle serinlemek için Fırat Nehri'ne giren ve baba-oğul oldukları öğrenilen Necati K. ile Muhammet K. (11), bir süre sonra suda çırpınmaya başladı. Çevredeki vatandaşların kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca, suda çırpınan baba-oğul gözden kayboldu.

Yakınları sinir krizi geçirdi, olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi

Çevredeki vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, jandarma, AFAD ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Serinlemek için girdikleri suda kaybolan baba ile oğlunu bulmak için çalışma başlatıldı. Öte yandan olayı duyarak bölgeye gelen baba ile oğulun yakınları ise sinir krizi geçirdi.