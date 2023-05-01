Serik'te tartıştığı kişi tarafından av tüfeği ile vurulan genç hayatını kaybetti

Serik ilçesinde tartıştığı B.D. tarafından av tüfeği ile vurulan Ahmet Akkurt (26), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Cinayet şüphelisi B.D. olay yerinden kaçarken, polis, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde tartıştığı B.D. tarafından av tüfeği ile vurulan Ahmet Akkurt (26), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, sabaha karşı saat 03.00 sıralarında Serik ilçesi Yeni mahallede bulunan bir evde meydana geldi. Toplandıkları evde sohbet eden arkadaş grubundan Ahmet Akkurt ile B.D. arasında tartışma yaşandı. Tartışma arkadaşlarının araya girmesiyle büyümeden sonlandırıldı. Buradan ayrılarak evine giden B.D., bir süre sonra elinde pompalı tüfekle yeniden geldi. B.D., arkadaşlarının engellemeye çalışmasına rağmen Akkurt'a art arda ateş açtı. Vücudunun çeşitli yerlerine isabet eden saçmalarla yaralanan Akkurt, kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay yerinde bulunanların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Akkurt, ambulansla Serik Devlet hastanesine oradan da Antalya'da bir hastaneye kaldırıldı. Ağır yaralı olan Akkurt, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.Cinayet şüphelisi B.D. olay yerinden kaçarken, polis, evde bulunan 4 kişiyi gözaltına aldı. Polis B.D.'nin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor. Akkurt'un cenazesi ise Antalya Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından ikindi vakti Serik ilçesi Sarıabalı mahallesinde defnedildi.