Serik'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Gözaltı

Serik'te Ruhsatsız Silah Operasyonu: 6 Gözaltı
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Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen operasyonla 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi. Operasyonda 6 kişi gözaltına alındı.

Antalya'nın Serik ilçesinde düzenlenen ruhsatsız silah operasyonunda 6 kişi gözaltına alındı.

Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi ekipleri, ilçede ruhsatsız silah ve av tüfeğinin bulundurulduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

Ekiplerin belirlenen adreslere düzenlediği operasyonda 5 ruhsatsız tabanca, 4 av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel
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