Serik'te Nevruz Bayramı Kutlamaları

Antalya'nın Serik ilçesinde 21 Mart Nevruz Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Serik Atatürk Anadolu Lisesi'nde düzenlenen programa, Kaymakam Cemal Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Yıldırım, kamu kurum ve okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Okul Müdürü Akça, burada yaptığı konuşmada, Nevruzun Türk topluluklarında kutlanan geleneksel bir bahar bayramı olduğunu ifade etti.

Nevruzun milli kültür içerisinde birlik ve beraberlik sembolü olan önemli kültür mirası olduğuna dikkati çeken Akça, "Baharın gelişi, bütün dünya için sevinç kaynağıdır." dedi.

Konuşmaların ardından resim sergisi açılışı yapıldı.

Kaymakam Şahin ve protokol üyeleri, demir dövdükten sonra bahçede yakılan Nevruz ateşinin üzerinden atladı.