Antalya'da 2 motosiklet çarpıştı, 3 kişi yaralandı
Antalya'nın Serik ilçesinde iki motosikletin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı. Yaralıların hayati tehlikesi bulunmuyor.
Metin Emre Yıldırım (18) idaresindeki 07 BJC 361 plakalı motosiklet, Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi'nde, Muhammed Hamza Yılmaz'ın (27) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosikletle çarpıştı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada, sürücüler ile motosikletteki Muhammed Kasım Yılmaz (24) yaralandı.
Sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Öte yandan kaza bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı.