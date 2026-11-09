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Serik'te 10 gönüllü genç, köy okullarını hazirana kadar boyamayı planlıyor

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Serik Gençlik Merkezi'nin gönüllü 10 üniversite öğrencisi, Alacami ve Burmahancı mahallelerindeki köy okullarının sınıf, koridor ve bahçe duvarlarını çocukların sevdiği figürlerle boyadı. Etkinliğin, okullardan gelen talep doğrultusunda haziran ayına kadar sürmesi planlanıyor.

ANTALYA'nın Serik ilçesinde Gençlik Merkezi'nin gönüllü gençleri, ilçe merkezine uzak köy okullarının duvarlarını boyayarak renklendiriyor. Akdeniz Üniversitesi'nden 10 gönüllü öğrenci, Alacami ve Burmahancı mahallelerindeki okulların sınıf, koridor ve bahçe duvarlarına çocukların sevdiği figürleri çizdi.

Serik Gençlik Merkezi Müdürlüğü'nün desteğiyle hayata geçirilen 'Okul boyama etkinliği' kapsamında gönüllüler, anaokulu sınıflarından okul girişine, bahçe duvarlarından koridorlara pek çok alanı boyadı. Önce kurşun kalemle çizilen figürler, ardından fırçayla renklendirildi. Okulların öğrencileri de çalışma boyunca gönüllülerin yanından ayrılmadı.

'GENÇLERİN GÖZÜYLE, GENÇLERİN FIRÇASIYLA'

Serik Gençlik Merkezi Müdürü İsa Seyyar, merkeze uzak köy okullarında gençlerin planladığı boyama ve çizim çalışmaları yaptıklarını belirterek, "Bizim temel gayemiz, gençlerin gözüyle, gençlerin fırçasıyla birbirine yakın olan akran gruplarını, yani okulda okuyan çocukları ve gençleri bir araya getirip hem okullarımızı güzelleştirmek hem de gençlerin gönüllülük faaliyetlerine katılımını desteklemek. Çünkü gönüllülük çok önemli. Bu genç kardeşlerimizin hepsi gençlik merkezimizin gönüllüsü ve hiçbir karşılık beklemeden bu faaliyetleri yapıyoruz" dedi.

'HAZİRAN AYINA KADAR SÜRECEK'

Etkinliğin ikinci okulda gerçekleştirildiğini aktaran Seyyar, "Genelde köy okullarımızda yapacağız. Okullarımızdan gelen talep doğrultusunda, haziran ayına kadar, okulların kapanmasına kadar bu faaliyeti gerçekleştirmeyi düşünüyoruz" diye konuştu. Projenin Serik Gençlik Merkezi'nin projesi olduğunu vurgulayan Seyyar, "Asıl bu genç kardeşlerimizin projesi. 10 kişilik genç grup. Bizim farklı gönüllülük projelerimiz var, bu sadece bir tanesi. Okul idarecilerimiz de ğrencilerimiz de memnun" ifadelerini kullandı. Seyyar, destekleri için Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan'a teşekkür etti.

'ÇOCUKLARIN MUTLULUĞU BİZİ MOTİVE ETTİ'

Akdeniz Üniversitesi Serik Gülsün-Süleyman Süral Meslek Yüksekokulu öğrencisi ve 3 yıldır Serik Gençlik Merkezi'nin gönüllüsü olan Eyüp Çiçek, daha önce boyadıkları köy okulunun basında büyük yankı uyandırdığını, çocukların mutluluğunun da kendilerini motive ettiğini söyledi. Çiçek, projede emeği geçen Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'a, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne ve Serik Gençlik Merkezi Müdürü İsa Seyyar'a teşekkür ederek, projenin devamını beklediğini söyledi.

'HİÇBİR KARŞILIK BEKLEMEDEN YAPIYORUZ'

Aynı okulun çocuk gelişimi 2'nci sınıf öğrencisi ve yaklaşık 2 yıldır gençlik merkezinde gönüllü olan Nuray Koyuncu ise "Bizler bu ürünleri güzel bir şekilde çıkartabiliyorsak, tamamen gönülden ve isteyerek, hiçbir karşılık beklemeden yapıyoruz. O yüzden ortaya böyle güzel şeyler çıkıyor. Gittiğimiz okullarda boyama yaptığımızda çocuklarla sohbet etme fırsatı buluyoruz. Çocukları güldürmek, onları eğlendirmek, karşılığında onların bizim için hazırladığı ufak tefek hediyeler bizi çok mutlu ediyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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