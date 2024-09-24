Üye Girişi
Haberler

Serik İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çıtak Görevine Başladı

Serik İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Çıtak Görevine Başladı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Erzurum'dan Antalya'nın Serik ilçesine atanan Ahmet Çıtak, yeni görevine başladı ve ilçenin güvenliği için çalışacaklarını belirtti.

Serik İlçe Emniyet Müdürlüğüne atanan Ahmet Çıtak, görevine başladı.

Erzurum'dan Antalya'nın Serik ilçesine atanarak görevine başlayan Çıtak, Serik'te görev yapmaktan mutlu olduğunu ifade etti.

Daha öncede Antalya İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde çeşitli görevlerde bulunduğunu aktaran Çıtak, "Daha sonra doğu görevim için Erzurum'a atandım. Bölgeyi biliyorum. Serik'in huzuru, güvenliği ve en iyi hizmeti vermek için gayret ve özveriyle çalışacağız." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA / Servet Tümer - Güncel

Yerel Haberler Ahmet Çıtak Politika Güvenlik Erzurum 3-sayfa antalya Güncel

İsrail Hizbullah'ın üst düzey komutanını öldürdü

Hizbullah'ın üst düzey komutanı, İsrail tarafından öldürüldü

 Bakan Yumaklı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da desteklediği ürün yüzünden çiftçiyle tartıştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu videoyu görmesin! Tarım Bakanı baltayı taşa vurdu

 Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi konuştu: Yerini söyledim, niye devlet bunu götürmedi?

Şeyda Yılmaz'ı şehit eden katilin annesi sessizliğini bozdu! Sözleri çok konuşulur
ABD'deyken İmamoğlu'na siyasi yasak çıkarsa ne yapacaklar? CHP lideri Özel açıkladı

ABD'deyken İmamoğlu kararı çıkarsa ne yapacak? Özel çok net konuştu
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
CANLI maç izle! (REAL MADRİD ALAVES) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! Real Madrid Alaves maçı nereden izlenir? 25 Eylül 2024 Günlük Burç Yorumları! Boğa, Yengeç, Koç, İkizler burcu yorumu! 25 Eylül AŞK, EVLİLİK, KARİYER, SAĞLIK burç yorumları İsmail Kartal Fenerbahçe'ye dönecek mi? Mehmed: Fetihler Sultanı CANLI izle! Mehmed: Fetihler Sultanı 16. Bölüm TRT1 HD izle! 61. Antalya Altın Portakal Film Festivali ne zaman? Şarkıcı Simge neden hastaneye kaldırıldı, sağlık durumu nedir? Simge Sağın hastalığı nedir? Dubai çikolatası nerede satılır? Dubai çikolatasının içinde ne var? Dubai çikolatası nerede satılıyor? Dubai çikolatası tarifi! Pastırma sıcakları ne zaman 2024? Pastırma yazı hangi ayda, ne zaman başlıyor? Flörte sorulacak sorular! Flörtü tanımak için ne sorulur? Kadın- Erkek flörte sorulacak sorular neler? Az önce deprem mi oldu? 24 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Comadie- Française Türkiye'ye ne zaman gelecek? Comadie- Française tiyatro topluluğu Türkiye'ye mi geliyor?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });