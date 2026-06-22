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Türkiye'nin kültürel mirasını anlatan "Turkish Odyssey"ye ABD'den ödül

Türkiye'nin kültürel mirasını anlatan 'Turkish Odyssey'ye ABD'den ödül
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Şerif Yenen'in üç ciltlik kültürel rehber kitabı 'Turkish Odyssey: A Cultural Guide to Türkiye', ABD merkezli organizasyonlarda gezi ve seyahat kategorilerinde altın ve gümüş ödüllere layık görüldü. Kitap, Türkiye'nin kültürel mirasını tarihsel derinlik ve insan hikayeleriyle ele alıyor.

Rehber ve araştırmacı-yazar Şerif Yenen tarafından kaleme alınan üç ciltlik kültürel rehber kitabı "Turkish Odyssey: A Cultural Guide to Türkiye", ABD merkezli uluslararası organizasyonlarda çeşitli ödüllere layık görüldü.

Yapılan açıklamaya göre eser, 2026 Next Generation Indie Book Awards'ta gezi kategorisinde ödüle değer görüldü.

Kitap 2026 International Book Awards'ta gezi başlığında "Silver Winner" olurken 2025 Foreword INDIES Book of the Year Awards'ta seyahat kategorisinde "Gold Winner" ödülünün sahibi olmuştu.

Türkiye'nin kültürel mirasını kapsamlı biçimde ele alan eser, daha önce de Skalite Turizmde Kalite Ödülleri 2025'te "Yılın En İyi Turizm Yayını" ödülüne değer görülmüştü.

Yaklaşık 40 yıllık rehberlik, araştırma ve saha deneyiminin ürünü olan kitapta Türkiye, yalnızca bir seyahat rotası olarak değil, tarihsel derinliği, kültürel sürekliliği, medeniyet birikimi ve insan hikayeleriyle ele alınıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şerif Yenen, kitabın bugün Türkiye'deki birçok turizm fakültesinde ders ve kaynak kitabı olarak kullanıldığını belirterek, uluslararası ödüllerin Türkiye'nin kültürel mirasının görünürlüğüne katkı sağlayacağını ifade etti.

Yenen, söz konusu başarıların kitabın daha geniş okur kitlesine ulaşmasına, farklı ülkelerde yeni baskılar hazırlanmasına ve uluslararası dağıtım imkanlarının gelişmesine katkı sunacağını kaydetti.

Kaynak: AA / Aişe Hümeyra Akgün
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