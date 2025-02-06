Sergen Mudanya İçin Anma Töreni Düzenlendi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı. Anma programına ailesi ve yerel yöneticiler katıldı.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde Hatay'ın İskenderun ilçesinde evinin yıkılması sonucu hayatını kaybeden Sergen Mudanya, Zonguldak'taki mezarı başında anıldı.
Çalışmak için gittiği İskenderun'da enkazda kalarak yaşamını yitiren, Alaplı Faal Gazeteciler Derneği Başkanı Metin Mudanya'nın 22 yaşındaki oğlu Sergen Mudanya için Alaplı ilçesine bağlı Osmanlı köyündeki kabri başında anma programı düzenlendi.
Anma törenine Mudanya'nın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, Alaplı Belediye Başkanı Nuri Tekin, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mudanya için dua okundu.