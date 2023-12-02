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Şereflikoçhisar'da Kamyonetin İçinde Ölü Bulundu

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Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde bir kişi, kamyonetinin içerisinde başından vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ANKARA'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Utku A. (25), kamyonetinin içerisinde tabancayla başından vurulmuş halde ölü bulundu.

Olay, öğlen saatlerinde Acıöz Mahallesi'nde meydana geldi. Utku A., park halinde bulunan kamyonetinde amcası tarafından ölü bulundu. Amcanın ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Ekipler tarafından yapılan incelemede Utku A.'nın tabancayla başından vurulduğu belirlendi. Utku A.'nın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ankara Adli Tıp Kurumu'nun morguna gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Şereflikoçhisar Jandarma Ankara Olaylar Polisiye Cinayet Soruşturma 3. Sayfa Güncel Haberler

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