Şereflikoçhisar'da Aziz Mahmud Hüdayi Paneli Gerçekleşti

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Aziz Mahmud Hüdayi konulu panel gerçekleştirildi.

Şereflikoçhisar Belediyesi Uğur Işılak Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Şereflikoçhisar'da doğmuş Aziz Mahmud Hüdayi'yi tanıtmak için en uygun yerin Şereflikoçhisar olduğunu belirtti.

Aziz Mahmud Hüdayi'nin doğduğu evin yaklaşık yerinin tespit edildiğini ifade eden Şahin, "Orada ufak bir müze, yazılan eserlerin oluşturulduğu bir kütüphane yapılabilir. Bolca eserleri var, divanı var, yapılan çalışmaları var. Ben desteklemeye hazırım, yeter ki sizler çalışmasını bir an önce başlatın ve yapın." dedi.

Kaymakam Taner Tengir de Aziz Mahmud Hüdayi'nin yalnızca bir din alimi değil aynı zamanda gönül insanı olduğunu, aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen fikirleri ve manevi mirasının hala yollarını aydınlattığını söyledi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise Anadolu topraklarının ilim ve irfan ile yoğrulduğunu kaydederek, "Bugün Gazze'de zulüm gören Filistinli kardeşlerimizin, işkencelere maruz kalan Uygur Türklerinin umudu Türk milletiyse bu özelliğimiz Anadolu irfanından gelir. Çünkü bizler beklenen ve geleceği bilinen bir milletiz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi'nin de katıldığı programda ilahi dinletileri sunuldu, çeşitli üniversitelerden akademisyenler Aziz Mahmud Hüdayi'yi anlattı.