Haberler

Şereflikoçhisar'da Aziz Mahmud Hüdayi Paneli Gerçekleşti

Şereflikoçhisar'da Aziz Mahmud Hüdayi Paneli Gerçekleşti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde düzenlenen panelde Aziz Mahmud Hüdayi'nin hayatı ve eserleri konuşuldu. Vali Vasip Şahin, Hüdayi'nin doğduğu evin müze ve kütüphane haline getirilmesi için destek vereceğini ifade etti.

Ankara'nın Şereflikoçhisar ilçesinde Aziz Mahmud Hüdayi konulu panel gerçekleştirildi.

Şereflikoçhisar Belediyesi Uğur Işılak Kültür Merkezi'ndeki programda konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, Şereflikoçhisar'da doğmuş Aziz Mahmud Hüdayi'yi tanıtmak için en uygun yerin Şereflikoçhisar olduğunu belirtti.

Aziz Mahmud Hüdayi'nin doğduğu evin yaklaşık yerinin tespit edildiğini ifade eden Şahin, "Orada ufak bir müze, yazılan eserlerin oluşturulduğu bir kütüphane yapılabilir. Bolca eserleri var, divanı var, yapılan çalışmaları var. Ben desteklemeye hazırım, yeter ki sizler çalışmasını bir an önce başlatın ve yapın." dedi.

Kaymakam Taner Tengir de Aziz Mahmud Hüdayi'nin yalnızca bir din alimi değil aynı zamanda gönül insanı olduğunu, aradan asırlar geçmiş olmasına rağmen fikirleri ve manevi mirasının hala yollarını aydınlattığını söyledi.

Şereflikoçhisar Belediye Başkanı Mustafa Koçak ise Anadolu topraklarının ilim ve irfan ile yoğrulduğunu kaydederek, "Bugün Gazze'de zulüm gören Filistinli kardeşlerimizin, işkencelere maruz kalan Uygur Türklerinin umudu Türk milletiyse bu özelliğimiz Anadolu irfanından gelir. Çünkü bizler beklenen ve geleceği bilinen bir milletiz." diye konuştu.

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, AK Parti Ankara Milletvekili Kurtcan Çelebi'nin de katıldığı programda ilahi dinletileri sunuldu, çeşitli üniversitelerden akademisyenler Aziz Mahmud Hüdayi'yi anlattı.

Kaynak: AA / Murathan Demirkan - Güncel
Aziz İhsan Aktaş suç örgütü soruşturmasında, Kütahya ve Isparta belediyelerine de inceleme başlatıldı

Aziz İhsan Aktaş soruşturması, 2 belediyeye daha sıçradı
AK Parti Sözcüsü Çelik'ten Özgür Özel'e: Yeni bir Yassıada Çetesi kurmak istediğini ilan etti

Özel'in sözleri ortalığı karıştırdı! AK Parti'den zehir zemberek yanıt
Minguzzi davasında 24 yıl hapis cezası alan sanıklar kaç yıl cezaevinde kalacak?

Karar sonrası en merak edilen soruyu avukata sorduk: Kaç yıl yatarlar?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
Mattia Ahmet Minguzzi davasında karar çıktı: Ece Seçkin gözyaşlarını tutamadı

Davada karar çıktı, ünlü şarkıcı gözyaşlarına boğuldu
Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olunmalı

Japon deprem uzmanının işaret ettiği bölge: Hazırlıklı olun
Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var

Bir hatasıyla dünyası karardı! Hakkında 54 soruşma var
Selahattin Taşdöğen, mütevazı evinin kapılarını ilk kez açtı

Usta isim 3+1 apartman dairesinde mütevazı bir hayat sürüyor
50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı

50 bin euroya aldılar! Süper Lig'in profilsiz yıldızı
Minguzzi davasında karar çıktı: 2 sanığa 24 yıl hapis, 2 sanığa beraat

Minguzzi davasında karar çıktı! İşte katillere verilen ceza
Cristiano Ronaldo Jr. Türkiye'ye geliyor

Tarih bile belli! Türkiye'ye geliyor
İnci Taneleri geri dönüyor! Yılmaz Erdoğan beklenen açıklamayı yaptı

İnci Taneleri'nin akıbeti belli oldu! Yılmaz Erdoğan duyurdu
Trabzonspor 131 hafta sonra bir ilkin peşinde

Tüm gözler bu maçta! Süper Lig'de 131 hafta sonra bir ilk yaşanabilir
Canlı yayında haykıran anne Minguzzi'nin dudaklarından tek cümle döküldü

Anne Minguzzi'nin tüm Türkiye'ye tek cümlelik bir mesajı var
10 ilde Narkokapan operasyonu: 370 kişi gözaltında

10 ilde yüzlerce kişi gözaltında! İşte dev operasyonun detayları
Netanyahu, Katar ve Türkiye'yi tehdit olarak görüyor

Tehdit olarak gördüğü iki ülke var: Biri Türkiye diğeri ise...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.