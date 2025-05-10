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Serebral Palsili Çocuklar İçin 23. Çocuk ve Gençlik Şenliği Düzenlendi

Serebral Palsili Çocuklar İçin 23. Çocuk ve Gençlik Şenliği Düzenlendi
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Başkent Ankara'da, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından düzenlenen 23. Çocuk ve Gençlik Şenliği, özellikle serebral palsi hastası çocukların ve ailelerinin katılımıyla gerçekleşti. Etkinlikte müzik dinletisi, atölye çalışmaları ve çeşitli stantlar yer aldı.

Başkentte, Serebral Palsili Çocuklar Derneği (SERÇEV) tarafından Çocuk ve Gençlik Şenliği düzenledi.

Gençlik Parkı'ndaki Ankara Kent Konseyi Etkinlik Alanı'nda bu yıl 23'üncüsü düzenlenen şenliğe, serebral palsi hastası çok sayıda çocuk ile aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda, serebral palsi hastası çocuklar ve aileleri tarafından bando takımı eşliğinde kortej düzenledi, müzik dinletisi ve atölye çalışmaları sergilendi.

Çeşitli sivil toplum kuruluşlarınca oluşturulan stantlarda el emeği ürünler vatandaşlara sunuldu.

Çocuklarla birlikte olmaktan duydukları mutluluğu dile getiren SERÇEV Genel Sekreteri Sinem Ersoy, programın 3 gün boyunca çeşitli etkinlerle devam edeceğini belirtti.

Ersoy, "Burada yaklaşık 1000 çocuğun sosyal hayata eşit koşullarda katılması için bir farkındalık mücadelesi veriyoruz. Adımız şenlik ama bir her alanda var olduğumuzu göstermek için buradayız. Bugün de bu güzel günü paylaşacağız." dedi.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
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