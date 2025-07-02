Serdivan'da İş Yerinin Asma Tavanı Çöktü, 3 Yaralı
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir otomobil koltuk kılıfı üreten iş yerinde asma tavanın çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
Sakarya'nın Serdivan ilçesinde bir iş yerinin asma tavanının çökmesi sonucu 3 kişi yaralandı.
Serdivan ilçesi Adnan Menderes Caddesi üzerinde bulunan otomobil koltuk kılıfı üreten iş yerinin asma tavanı henüz belirlenemeyen bir nedenle çöktü.
İhbar üzerine olay yerine polis, ambulans ve zabıta ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 3 kişi ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kaynak: AA / Burak Uçar - Güncel