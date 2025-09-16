Haberler

Serdar Babül, Nallıhan'da Tarihi Mekanlarda Klip Çekti

Serdar Babül, Nallıhan'da Tarihi Mekanlarda Klip Çekti
Güncelleme:
Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yerel şarkıcı Serdar Babül, 'Nallıhanlım Bir Başka' adlı şarkısına tarihi mekanlarda klip çekti. Klip çekimleri sırasında Babül'e vatandaşlar ilgi gösterdi.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde yerel şarkıcı Serdar Babül, sözlerini yazdığı şarkıya tarihi mekanlarda klip çekti.

Babül, bir süre önce yazdığı "Nallıhanlım Bir Başka" adlı şarkıya klip çekmeye karar verdi.

Meydandaki tarihi mekanlarda klip çekimlerine başlayan Babül'e vatandaşlar ilgi gösterdi.

Babül, ilçenin tarihi ve turistik mekanlarında çekimlerine başladığı klip için destek veren Kaymakam Semih Doğanoğlu ve Belediye Başkanı Ertunç Güngör'e teşekkür etti.

Kaynak: AA / Taner Demir - Güncel
