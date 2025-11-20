Haberler

Sera Kadıgil'den Milli Eğitim Bakanı'na Sert Eleştiri: '16 Çocuğun Faili Sensin'

Sera Kadıgil'den Milli Eğitim Bakanı'na Sert Eleştiri: '16 Çocuğun Faili Sensin'
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e yönelik sert eleştirilerde bulundu. Kadıgil, devlet destekli çocuk işçiliği ve MESEM'lerde yaşanan ölümlerle ilgili Bakan Tekin'i hedef aldı.

Haber: Ogün Akkaya - Zeynep Bozuklu

(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, MESEM'lerde ölen çocukları gündeme getirdi. Kadıgil, "Az sayıda kalan sizin çocuklarınız gibi özel okullarda okuyan çocuklar, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü üzerine kompozisyon yazacaklar. Sizin yüzünüzden devlet eliyle çocukları ölüme gönderdiğiniz MESEM'lerde sayısı 3 milyona dayanan çocuk işçilerin, sadece bu sene çalışırken katledilen 88 çocuğun böyle bir lüksü olmayacak" dedi. "Devlet eli" ifadesi nedeniyle Komisyon Başkanlığı'nca uyarılan Kadıgil, "Daha ağırını söylüyorum. Bu 16 çocuğun faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" diye konuştu. Bakan Tekin ise "Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek komisyon salonundan ayrıldı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesabı görüşülüyor.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Az sayıda kalan sizin çocuklarınız gibi özel okullarda okuyan çocuklar, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü üzerine kompozisyon yazacaklar. Süslü, püslü resimler yapacaklar. Ama sadece bu sene sizin yarattığınız yoksulluk yüzünden okulsuzlaşan 1 milyon çocuğun böyle bir imkanı olmayacak. Sizin yüzünüzden devlet eliyle çocukları ölüme gönderdiğiniz MESEM'lerde sayısı 3 milyona dayanan çocuk işçilerin böyle bir lüksü olmayacak. Sadece bu sene çalışırken katledilen 88 çocuğun böyle bir lüksü olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kadıgil'den Bakan Tekin'e: "Sen yaptın bu MESEM işini"

Kadıgil, "devlet eliyle" ifadesini kullanması üzerine komisyon divanı tarafından uyarıldı. Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek "16'sı siz bakanken öldü. Daha ağırını söylüyorum. Bu 16 çocuğun faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kadigil'e, "Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek tepki gösterdi. Kadıgil, "Sen yaptın bu MESEM işini" yanıtını verdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine komisyona ara verildi. "Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek salondan ayrılan Tekin, daha sonra komisyon salonuna geri döndü.

Kaynak: ANKA / Güncel
Oy çokluğuyla kabul edildi! Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor

Süreç Komisyonu İmralı'ya gidiyor! İşte oylamadan çıkan sonuç
Komisyonun İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk yorum

Tarihi İmralı kararının ardından DEM Parti'den ilk açıklama
CHP, İmralı'ya gitmeme kararı aldı

CHP, Öcalan'a gitmiyor
Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri Bakanlığı'na mesaj mı gönderdi?

Bahçeli, aşiret dizisi üzerinden İçişleri'ne mesaj mı gönderdi?
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız

La Nina Türkiye'yi vuracak! Tarih verildi, resmen donacağız
İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı

İstanbul göbeğinde BAM hakimi vuruldu! Saldırgan en yakını çıktı
Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü! Oklar yine Evrim Akın'ı gösteriyor

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i açtı ağzını yumdu gözünü
'Bez Bebek' tartışması derinleşiyor: Evrim Akın iddiaları reddetti, Gül Onat destek verdi

Yıllar sonra patlayan set itirafı sonrası Gül Onat tarafını seçti
Sular çekildi, Tuz Gölü fotoğrafçıların yeni gözdesi oldu

Pamukkale'yi aratmayan görüntüler fotoğrafçıları çağırıyor
Komisyon'da kapalı oturum kararı alındı, CHP'li üyeler salonu terk etti

Komisyonda kriz! 5 parti ret oyu verdi, CHP'li üyeler salonu terk etti
Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler! 2 kişi gözaltına alındı

Katledilen İkbal Uzuner'in mezarı başında infial yaratan görüntüler
Kayıp okul müdürü kamyonette ölü bulundu

Kayıp olarak aranan okul müdürü kamyonette ölü bulundu
Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı

Evrim Akın ve Güray Keskinci'nin eski yazışmaları ortaya çıktı
Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti

Türkiye'nin en çok göç veren kenti! Nüfusun yüzde 40'ı şehri terk etti
Eczacıya sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı

Sokak ortasında tecavüz girişimi! Üstüne atlayıp kıyafetlerini...
Milli Takım'a Arjantin'den transfer

Milli Takım'a Arjantin'den transfer
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.