Sera Kadıgil'den Milli Eğitim Bakanı'na Sert Eleştiri: '16 Çocuğun Faili Sensin'

Haber: Ogün Akkaya - Zeynep Bozuklu

(TBMM) - TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, MESEM'lerde ölen çocukları gündeme getirdi. Kadıgil, "Az sayıda kalan sizin çocuklarınız gibi özel okullarda okuyan çocuklar, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü üzerine kompozisyon yazacaklar. Sizin yüzünüzden devlet eliyle çocukları ölüme gönderdiğiniz MESEM'lerde sayısı 3 milyona dayanan çocuk işçilerin, sadece bu sene çalışırken katledilen 88 çocuğun böyle bir lüksü olmayacak" dedi. "Devlet eli" ifadesi nedeniyle Komisyon Başkanlığı'nca uyarılan Kadıgil, "Daha ağırını söylüyorum. Bu 16 çocuğun faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" diye konuştu. Bakan Tekin ise "Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek komisyon salonundan ayrıldı.

Tbmm Plan Ve Bütçe Komisyonu'nda Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesabı görüşülüyor.

TİP İstanbul Milletvekili Sera Kadıgil, "Bugün Dünya Çocuk Hakları Günü. Az sayıda kalan sizin çocuklarınız gibi özel okullarda okuyan çocuklar, bugün Dünya Çocuk Hakları Günü üzerine kompozisyon yazacaklar. Süslü, püslü resimler yapacaklar. Ama sadece bu sene sizin yarattığınız yoksulluk yüzünden okulsuzlaşan 1 milyon çocuğun böyle bir imkanı olmayacak. Sizin yüzünüzden devlet eliyle çocukları ölüme gönderdiğiniz MESEM'lerde sayısı 3 milyona dayanan çocuk işçilerin böyle bir lüksü olmayacak. Sadece bu sene çalışırken katledilen 88 çocuğun böyle bir lüksü olmayacak" ifadelerini kullandı.

Kadıgil'den Bakan Tekin'e: "Sen yaptın bu MESEM işini"

Kadıgil, "devlet eliyle" ifadesini kullanması üzerine komisyon divanı tarafından uyarıldı. Kadıgil, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e seslenerek "16'sı siz bakanken öldü. Daha ağırını söylüyorum. Bu 16 çocuğun faili Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'dir" diye konuştu.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ise Kadigil'e, "Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek tepki gösterdi. Kadıgil, "Sen yaptın bu MESEM işini" yanıtını verdi. Tartışmanın devam etmesi üzerine komisyona ara verildi. "Böyle terbiyesizlik olmaz" diyerek salondan ayrılan Tekin, daha sonra komisyon salonuna geri döndü.