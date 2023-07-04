Sera Kadıgil'den Bakan Koca'ya: 'Recep Tayyip Erdoğan'ın Seçim Öncesinde Açılışını Yaptığı Defne Devlet Hastanesi'ndeki Eksiklikler Giderilmiş Midir'

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 5 ay geçmesine karşın bölgede temel ihtiyaçların karşılanamamasının halk için önemli bir sorun oluşturduğunu belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya “Recep Tayyip Erdoğan’ın uygun koşullarda acil servisin olmadığı, yoğun bakım servisi, ameliyathane, yataklı servis, dinlenme odaları, personel lojmanı, başhekim ve idari yetkili odalarının bulunmadığı ve fakat seçim öncesinde açılışını yaptığı Defne Devlet Hastanesi’ndeki eksiklikler giderilmiş midir” diye sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, 6 Şubat depremlerinin üzerinden 5 ay geçmesine karşın bölgede temel ihtiyaçların karşılanamamasının halk için önemli bir sorun oluşturduğunu belirterek, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya " Recep Tayyip Erdoğan'ın uygun koşullarda acil servisin olmadığı, yoğun bakım servisi, ameliyathane, yataklı servis, dinlenme odaları, personel lojmanı, başhekim ve idari yetkili odalarının bulunmadığı ve fakat seçim öncesinde açılışını yaptığı Defne Devlet Hastanesi'ndeki eksiklikler giderilmiş midir" diye sordu.

Türkiye İşçi Partisi (TİP) Sözcüsü Sera Kadıgil, 6 Şubat'ta meydana gelen ve 11 ilde büyük yıkıma neden olan depremlerin üzerinden yaklaşık 5 ay geçmesine rağmen deprem bölgelerinde temel insani ihtiyaçların karşılanması sorununu TBMM gündemine taşıdı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından yanıtlanması istemiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi veren Kadıgil, şunları kaydetti:

"6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremler sonucunda 11 ilimiz büyük oranda zarar görmüş, resmi rakamlara göre 50 bini aşkın yurttaşımız hayatını kaybetmiştir. Gerek deprem gerekse de deprem sonrasındaki kamu hizmetlerinin zamanında ve gereği gibi sunulamamasından kaynaklanan birçok durum; yurttaşların mağduriyetinin katlanarak devam etmesine yol açmıştır. Depremlerin ardından geçen yaklaşık 5 aylık süreçte; bölgede hala temel insan haklarından olan barınma, temiz su, gıdaya ve sağlık hizmetlerine erişim gibi hususların eksiksiz olarak sağlanamaması bölge halkı için önemli bir sorun oluşturmaktadır. Hatay'daki sağlık kurumlarının faaliyetleri ve sağlık emekçilerinin çalışma koşullarına ilişkin Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası'nın hazırladığı rapor; hastanelerin yoksunluk durumuna dikkat çekmektedir. Raporda, sağlık kurumu ve hastanelerdeki eksiklikler sıralanmış; bu kapsamda Defne Devlet Hastanesi'ndeki sorunlar şu ifadelerle anlatılmıştır: 'Defne Devlet Hastanesi'nde acil giriş alanı yok, bekleme salonu yok, yoğun bakım ünitesi yok. Sürekli elektrik kesintileri yaşanıyor, bu nedenle sağlık ekipmanları her zaman çalışmıyor. Bu kurum hastaneden ziyade yalnızca birinci basamak sağlık hizmetlerini (ayakta teşhis ve tedavi) verebiliyor.' Bölgede kurulan sahra hastaneleriyle ilgili de eksikliklere vurgu yapılan raporda, 'Sahra hastanelerinde de hijyen sorunları had safhada. Sahra hastanelerinin bazılarında acil laboratuvarı yok. Ameliyathanelerde sterilizasyon sorunu var. Röntgen biriminde yalıtım sorunu var bu da ilerleyen süreçte sağlık emekçilerinin kansere yakalanmasına neden olabilir' ifadeleri yer almaktadır. Samandağ Devlet Hastanesi'ndeki eksiklikler için raporda, 'Hastanede kardiyoloji ve nöroloji uzmanı yok. MR cihazı ve anjiyo ünitesi yok. Laboratuvar çalışsa da deprem öncesi tetkiklerin tümü yapılamıyor. İkinci basamak yoğun bakım yok. Çalışan sağlığı açısından birçok problem var. Ortopedi odasının havalandırması olmadığı ve söz konusu odada pansuman yapıldığı için bu durum çalışanların sağlığını tehdit ediyor. Pansuman yapılan hastalar da enfeksiyon riskiyle karşı karşıya. Etkili bir sağlık hizmeti verilemiyor' tespiti yer almaktadır. Raporda, sağlık emekçilerinin çalışma ve yaşam koşullarına ilişkin olarak da birçok mağduriyetin ve yanlış uygulamanın sürdüğüne dikkat çekilmiştir."

'SAĞLIK HAKKINA ERİŞİMİN İHLAL EDİLMESİ NEDENİYLE KAÇ YETKİLİ HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI"

Kadıgil, Bakan Koca'dan şu sorulara yanıt istedi:

"Depremden etkilenen illerde, iller belirtilmek üzere toplam kaç sağlık personeli görev yapmaktadır? Bu personellerin mesleki uzmanlık alanları ve görevleri nelerdir? Deprem nedeniyle hayatını kaybetmiş kaç sağlık personeli bulunmaktadır? Kaç sağlık personelinin evi ağır ve orta hasar nedeniyle riskli yapı haline gelmiştir? Konutları zarar görmüş sağlık personellerine, Bakanlığınız tarafından herhangi bir katkı sağlanmış mıdır? SES'in hazırladığı raporda tespit edilen sağlık emekçilerinin uygun bir çalışma çizelgesiyle hizmet vermeye yönlendirilmediği iddiası doğru mudur? Nitelikli sağlık çalışanları vasıtasıyla sağlık hizmetlerinin sunulabilmesi için ne tür bir çalışma çizelgesi düzenlenmektedir? Bu konuda İl Sağlık Müdürlüklerinin Bakanlığınızdan görüş ve öneri hususunda bir talebi var mıdır? Deprem bölgesinde görev yapmakta olan sağlık çalışanlarına ödemelerin tavandan verilmediği ve ek mesai ücretlerinin ödenmediği iddiası doğru mudur? İddianın doğru olması halinde; uygulanan usulün gerekçesi nedir? Barınma ihtiyacını karşılayamadığı için görev yaptıkları illerden diğer illere tayin isteyen kaç sağlık çalışanı bulunmaktadır?

"DEPREMDEN ETKİLENEN İLLERDE, İLLER VE YER ALAN HASTANELER BELİRTİLMEK ÜZERE TOPLAM KAÇ MR CİHAZI VE ANJİYO ÜNİTESİ BULUNMAKTADIR"

Depremden etkilenen illerde, iller ve yer alan hastaneler belirtilmek üzere toplam kaç yoğun bakım ünitesi bulunmaktadır? Recep Tayyip Erdoğan'ın, uygun koşullarda acil servisin olmadığı, yoğun bakım servisi, ameliyathane, yataklı servis, dinlenme odaları, personel lojmanı, başhekim ve idari yetkili odalarının bulunmadığı ve fakat seçim öncesinde açılışını yaptığı Defne Devlet Hastanesi'ndeki eksiklikler giderilmiş midir? Eksiklikler nedeniyle sağlık hizmetlerine erişim hakkının ihlal edilmesi nedeniyle kaç yetkili hakkında soruşturma başlatılmıştır? Hastanelerde elektrik kesintilerinin sık sık yaşanmasının nedeni nedir? Kaç hastanede kaç adet jeneratör bulunmaktadır? Bu aksaklıkların giderilmesi için Bakanlığınız tarafından herhangi bir girişimde bulunulacak mıdır? Defne Devlet Hastanesi'ne başvuran kaç hasta farklı sağlık kuruluşlarına eksiklikler nedeniyle yönlendirilmek zorunda kalmaktadır? Yönlendirilen hastanelere ulaşım ne şekilde sağlanmaktadır? Sahra Hastanelerinin işleyişleri ile ilgili incelemelerde bulunulmuş mudur? İncelemeler neticesinde gerekli destek ve ekipman sağlanmış mıdır? Depremden etkilenen illerde, iller ve yer alan hastaneler belirtilmek üzere toplam kaç MR cihazı ve anjiyo ünitesi bulunmaktadır? Samandağ Devlet Hastanesi'nde uzman doktor eksikliği bulunan kaç ihtisas bölümü bulunmaktadır? MR cihazı ve anjiyo ünitesi ne zaman tedarik edilecektir?"