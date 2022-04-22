Şentop, TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası şampiyonluk maçlarının başlangıç vuruşunu yaptı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop' un sahaya gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop' un konuşması TBMM Başkanı Şentop'un başlangıç vuruşunu yapması ve günün anısına topu imzalaması Final maçından görüntüler ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 23 Nisan Futbol...
Tbmm Başkanı Mustafa Şentop' un sahaya gelmesi
İstiklal Marşı'nın okunması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop' un konuşması
TBMM Başkanı Şentop'un başlangıç vuruşunu yapması ve günün anısına topu imzalaması
Final maçından görüntüler ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" şampiyonluk maçlarının başlangıç törenine katıldı.
AA / İhsan Can - Güncel