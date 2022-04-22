Şentop, TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası şampiyonluk maçlarının başlangıç vuruşunu yaptı - Haberler

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Şentop, TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası şampiyonluk maçlarının başlangıç vuruşunu yaptı

AA - İhsan Can - Güncel
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop' un sahaya gelmesi İstiklal Marşı'nın okunması TBMM Başkanı Mustafa Şentop' un konuşması TBMM Başkanı Şentop'un başlangıç vuruşunu yapması ve günün anısına topu imzalaması Final maçından görüntüler ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 23 Nisan Futbol...

Tbmm Başkanı Mustafa Şentop' un sahaya gelmesi

İstiklal Marşı'nın okunması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop' un konuşması

TBMM Başkanı Şentop'un başlangıç vuruşunu yapması ve günün anısına topu imzalaması

Final maçından görüntüler ANKARA - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, TBMM 23 Nisan Futbol Turnuvası "Mahallede Maç Var" şampiyonluk maçlarının başlangıç törenine katıldı.

AA / İhsan Can - Güncel

Mustafa Şentop, 23 Nisan, Futbol, TBMM, Güncel, Haberler

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