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Şentop: "Göç hareketliliği de dahil insani bütün sorunların esas sebebi küresel sistemin köhne ve işlevsiz yapısıdır"

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Büyükelçilerin davetli olduğu program Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri ağırladığı öğle yemeği programında konuştu.

Büyükelçilerin davetli olduğu program

Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri ağırladığı öğle yemeği programında konuştu. (2)

AA / İhsan Can - Güncel

Mustafa Şentop Meclis Başkanı Güncel Haberler

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