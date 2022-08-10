Şentop: "Göç hareketliliği de dahil insani bütün sorunların esas sebebi küresel sistemin köhne ve işlevsiz yapısıdır" Büyükelçilerin davetli olduğu program Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri ağırladığı öğle yemeği programında konuştu. Büyükelçilerin davetli olduğu program Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması TBMM - Meclis Başkanı Mustafa Şentop, 13. Büyükelçiler Konferansı kapsamında büyükelçileri ağırladığı öğle yemeği programında konuştu. (2) Güncel AA / İhsan Can Mustafa Şentop Meclis Başkanı Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Şentop: 'Göç hareketliliği de dahil insani bütün sorunların esas sebebi küresel sistemin köhne ve işlevsiz yapısıdır' - Haberler

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