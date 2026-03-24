Adana'da kümese gizlediği uyuşturucuyu satarken yakalanan sanığa 16 yıl 6 ay hapis cezası verildi

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde tavuk kümesine gizlediği 981 gram sentetik uyuşturucuyu satarken yakalanan sanık, 16 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 8. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, tutuklu sanık İ.O. cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katıldı, avukatı ise duruşma salonunda hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkında mütalaasında, 11 Mart 2025'te sanığın, Anadolu Mahallesi'nde müstakil evinin bahçesindeki tavuk kümesine gizlediği 981 gram sentetik uyuşturucuyu, gece vakti yanına gelen 2 kişiye satarken polis ekiplerince yakalandığını belirtti.

Savcı, İ.O'nun "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 7 yıl 6 aydan 22 yıl 6 aya kadar cezalandırılması ve tutukluluk halinin devamına karar verilmesi yönünde görüş sundu.

Sanık ise savunmasında uyuşturucu ticareti yapmadığını öne sürerek, "Hakkımdaki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Suçlamaları kabul etmiyorum. Tahliyemi ve beraatimi talep ederim." ifadesini kullandı.

Avukatı da dinleyen mahkeme heyeti, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 16 yıl 6 ay hapis ve 60 bin lira adli para cezasına çarptırdığı sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.