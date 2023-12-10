Senegal'in başkenti Dakar'da 21. Dakar Moda Haftası düzenlendi

Senegal'in başkenti Dakar'da, 21. Dakar Moda Haftası modaseverlerle buluştu. Adama Paris markasının sahibi Adama N'Diaye'nin organize ettiği etkinliğe yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı. Defilede Fransa'dan Angola'ya 23 modacının tasarımları sergilendi.

Senegal'in başkenti Dakar'da, 21. Dakar Moda Haftası modaseverlerle buluştu.

"Adama Paris" markasının sahibi Adama N'Diaye isimli Senegal asıllı Fransız tasarımcının organize ettiği, bu yıl 21'incisi düzenlenen Dakar Moda Haftası'na yerli ve yabancı çok sayıda davetli katıldı.

Defilede Fransa'dan Angola'ya 23 modacının tasarımları davetlilerin beğenisine sunuldu.

Etkinlik, kapanış resepsiyonunun ardından sona erdi.