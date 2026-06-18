Türkiye Organ Nakli Vakfından Senegal'de temel ve uygulamalı yoğun bakım kursu

Senegal'de Türkiye Organ Nakli Vakfı (TONV) öncülüğünde, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığının (TİKA) desteğiyle hazırlanan temel ve uygulamalı yoğun bakım kursu başladı.

Başkent Dakar'daki Cheikh Anta Diop Üniversitesinde düzenlenen temel ve uygulamalı yoğun bakım kursunun açılışı, Türk ve Senegalli sağlık çalışanlarının katılımıyla yapıldı.

Açılış programına Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Kahveci, Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Arife Polat Düzgün, Türkiye Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Gül katıldı.

Programda konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Karaoğlu, TONV ve TİKA desteğiyle hayata geçirilen bu eğitimlerle dost ve kardeş ülke Senegal'e sağlık alanında maksimum faydanın sağlanmasının hedeflendiğini söyledi.

Büyükelçi Karaoğlu, Türkiye'den alanlarında uzman doktorların bu eğitim için Senegal'e geldiğini anımsatarak, bu projeye imkan sağlayanlara teşekkür etti.

Türkiye Organ Nakli Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Kahveci de sağlık alanında sürdürülebilir gelişimin yalnızca hastane altyapısı ve teknolojik yatırımlarla sağlanamayacağını belirterek, iyi yetişmiş sağlık personelinin güçlü sağlık sistemlerinin temel unsuru olduğunu vurguladı.

Sağlık çalışanlarının sürekli eğitimle desteklenmesinin, sunulan hizmetlerin kalitesini doğrudan etkilediğine dikkati çeken Kahveci, bundan dolayı eğitim faaliyetlerine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Kahveci, düzenlenen eğitimin, Senegal'de yoğun bakım hizmetlerinin gelişimine ve iki ülke arasındaki sağlık alanındaki işbirliğinin derinleşmesine katkı sunacağına inandığını kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi Düzgün de yoğun bakım hizmetlerinin modern sağlık sistemlerinin en kritik bileşenlerinden biri olduğunu belirtti.

Yoğun bakım kapasitesinin yalnızca ağır hastaların tedavi edildiği bir alan olmadığını aktaran Düzgün, bunun aynı zamanda bir ülkenin sağlık sisteminin krizlere hazırlık düzeyini, insan kaynağının niteliğini ve hasta güvenliği kültürünü yansıtan önemli bir gösterge olduğunu söyledi.

Türkiye Yoğun Bakım Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Gül de gittikleri birçok ülkede eğitimlerin ne karşılığında yapıldığına ilişkin sorular aldıklarını belirterek, bu eğitimlerin bir karşılık beklemeden, tamamen gönüllülük esasına göre verildiğini vurguladı.

Gül, katılımcılara teorinin yanı sıra pratik eğitimler de verileceğini anlatarak, eğitimlerin faydalı olması temennisinde bulundu.

Senegal'de kornea nakli ve göz bankacılığı ile yoğun bakım ve organ nakli eğitimleri

TONV öncülüğünde, TİKA'nın desteği, Senegal Sağlık ve Sosyal Eylem Bakanlığı, Senegal Ulusal Organ ve Doku Nakli Konseyi (CNDT) ve Ouakam Askeri Hastanesi işbirliğiyle düzenlenen Temel ve Uygulamalı Yoğun Bakım Kursu, yarın sona erecek.

Organ nakli süreçlerinde kritik öneme sahip yoğun bakım hizmetlerinin güçlendirilmesinin hedeflendiği kursta, hava yolu yönetimi, solunum yetmezliği, mekanik ventilasyon, hemodinamik instabilite, sepsis, akut organ yetmezlikleri, travma, beyin ölümü ve organ bağışı gibi konular teorik ve uygulamalı olarak işlenecek.

TONV heyeti, 15-17 Haziran'da da Dakar'da 4. Kornea Nakli ve Göz Bankacılığı Masterclass eğitimi vermişti.

TONV ile Senegal Sağlık ve Sosyal Eylem Bakanlığı arasında 2017'de imzalanan işbirliği mutabakatı kapsamında iki ülke, organ, doku ve hücre nakli, yoğun bakım, böbrek nakli, göz bankacılığı ve kornea nakli alanlarında ortak çalışmalar yürütüyor.

Senegal'deki ilk böbrek nakli operasyonları da iki ülke arasındaki sağlık işbirliğinin önemli sonuçlarından biri olarak 2023'te Ouakam Askeri Hastanesinde yapılmıştı.