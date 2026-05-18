Senegal'de gençler ve çocuklar farkındalık için plajları temizliyor

Senegal'in başkenti Dakar'da yaşayan aktivist Moussa Mbengue, plastik atıklarla kaplanan sahilleri temizlemek için gönüllülerle plaj etkinlikleri düzenliyor, çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı hedefliyor.

Dakar'ın Ngor kıyısında yaşayan Mbengue, kurduğu "Rafetal Ngor" (Ngor'u Güzelleştirelim) derneği aracılığıyla mahallede duvar resimleri çiziyor, çevre projeleri geliştiriyor ve özellikle gençleri sahillerdeki kirliliğe karşı harekete geçirmeye çalışıyor.

Mbengue, plaj temizleme etkinliği sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkede plastik kullanımı arttıkça sahillerin de aynı oranda kirlenmeye başladığını söyledi.

Dakar kıyılarının neredeyse tamamında kirliliğin alarm boyutuna ulaştığına dikkati çeken Mbengue, "Çocukken koşturduğum sahillerde şu an plastik atıklardan yürünmüyor. Kıyılarımız plastik çöplerin istilasında. Plajları çöplük olmaktan kurtarmalıyız. Gençlerle ve çocuklarla 2 saatte 497 torba poşet çöp topladık." dedi.

Mbengue, özellikle çocuklar ve gençlerde farkındalık oluşturmayı hedeflediklerinin altını çizerek, farklı ülkelerden gönüllülerin de etkinliklere katıldığını ifade etti.

"Amacımız okullarda farkındalık yaratmak"

Temizlik çalışmalarına yerel çevre dernekleri de destek veriyor.

Plastik atıklarla mücadele çalışmaları nedeniyle bölgede "Plastik Adam" olarak tanınan "Senegal Propre" (Temiz Senegal) derneğinin Başkanı Modou Fall, Dakar'daki bazı sahillerde oluşan kirliliği "felaket" olarak nitelendirerek yerel yönetimlerin soruna karşı yeterince adım atmadığını savundu.

Fall, Senegal'de 2020'de yürürlüğe giren tek kullanımlık plastik ürünlerin yasaklanmasına ilişkin yasanın hala uygulanmadığına dikkati çekerek, süreç uzadıkça plastik kullanımının giderek arttığını vurguladı.

Toplumsal uyum projeleri yürüten ve etkinliğe Fransa'dan katılan Krystel Serbin de özellikle çocuklarda çevre bilinci oluşturmayı amaçladıklarını söyledi.

Serbin, Fransa'daki bir gençlik kurumundan yaşları 18 ile 25 arasında değişen 6 gencin etkinliğe katıldığını belirterek, Rafetal Ngor derneğiyle çeşitli sosyal uyum ve çevre projeleri yürüttüklerini kaydetti.

Plajlarda bebek bezlerinden hayvan kemiklerine kadar çok farklı türde atık bulunduğunu anlatan Serbin, "Asıl amacımız okullarda çocuklarla bir araya gelerek çevre kirliliği konusunda farkındalık yaratmak." dedi.

Dakar kıyılarında kilometrekare başına yaklaşık 259 bin mikroplastik

Senegal Çevre Bakanlığının 2025 verilerine göre, ülkede 2024'te üretilen yaklaşık 250 bin tondan fazla plastik atığın neredeyse yarısı başkent Dakar'da oluşuyor.

"Senegal Sıfır Atık" derneğinin verilerine göre ise Senegal, dünya okyanuslarını plastikle en çok kirleten 21. ülke konumunda yer alıyor.

"ScienceDirect" veri tabanında 2023'te yayımlanan araştırma, Dakar açıklarında deniz yüzeyinde kilometrekare başına yaklaşık 259 bin mikroplastik parçacığına rastlandığını ortaya koydu.