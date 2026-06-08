Dakar Maarif Okullarında mezuniyet heyecanı yaşandı

Senegal'deki Dakar Maarif Okulları öğrencileri mezuniyet heyecanı yaşadı.

Dakar'daki Maarif Okullarından mezun olan ortaokul ve lise öğrencileri için Türkiye'nin Dakar Büyükelçiliğinde tören düzenlendi.

Törende konuşan Türkiye'nin Dakar Büyükelçisi Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, mezun olan öğrencileri tebrik ederek, bugün kutlanan başarının yalnızca bir eğitim sürecinin tamamlanması değil, aynı zamanda yıllar süren emeğin karşılığı olduğunu söyledi.

Karaoğlu, çocuklarını Türkiye Maarif Vakfı (TMV) okullarına göndermeyi tercih eden ailelerin doğru bir tercih yaptığının altını çizerek, Türkiye'nin Senegal'deki eğitim ve kültür faaliyetlerine de değindi.

Dakar Yunus Emre Enstitüsünde Türkçe kursları ile kültürel programların sürdüğünü anımsatan Karaoğlu, Türkiye mezunları ile de sık sık bir araya geldiklerini kaydetti.

Karaoğlu, Türkiye'de eğitim alan çok sayıda Senegallinin de bugün Senegal'de ve farklı ülkelerde önemli görevlerde bulunduğunu dile getirdi.

Türkiye Maarif Vakfı Senegal Temsilcisi Enes Yörük ise Senegal'de 3 farklı şehirdeki okullarıyla 2017'den bu yana ülkenin eğitim sistemine katkı sunduklarını söyledi.

Maarif okullarına yönelik ilginin her geçen yıl arttığını belirten Yörük, bunun hem okulların Senegal eğitim sistemine başarılı şekilde entegre olması hem de vakfa duyulan güvenin göstergesi olduğunu ifade etti.

Yörük, öğrencilerin Maarif okullarındaki eğitimleri sayesinde Türkiye ile dostluk bağları kurduğuna dikkati çekerek, mezunları Türkiye'deki yükseköğrenim ve burs imkanlarını değerlendirmeye davet etti.

Yörük, örgün eğitim faaliyetleri dışında TMV'nin, Senegal ile imzalamış olduğu protokol kapsamında, Amadou Mahtar Mbow ve Iba Der Thiam üniversitelerinde Türkiye araştırma merkezleri kurduğu ve 400'den fazla üniversite öğrencisinin Türkçe öğrendiğini sözlerine ekledi.

Törende, 22 lise, 26 ortaokul öğrencisi diplomalarını alarak mezun oldu.