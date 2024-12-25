Senegal'de Keur Moussa Manastırı'nda Geleneksel Noel Ayini Düzenlendi

Senegal'de ünlü Keur Moussa Manastırı'nda, geleneksel enstrümanlar kullanılarak Noel ayini düzenlendi.

Başkent Dakar'a yaklaşık 50 kilometre mesafedeki Keur Moussa köyündeki Keur Moussa Manastırı'nda Hristiyan cemaatin katılımıyla Noel ayini yapıldı.

Ayinde, Batı Afrika'ya özgü "kora", "balafon" ve "tam tam" gibi enstrümanlar kullanıldı, Fransızca ve yerel dil Volofça ilahiler söylendi, topluca dua edildi.

Ayin sonunda AA muhabirine konuşan Keşiş Thomas, başta Filistin ve Lübnan olmak üzere tüm dünyada savaş ortamında bulunanlar için barış dileğinde bulundu.

Benedikten tarikatına mensup Fransız rahiplerce 1961'de kurulan manastır, ülkenin ilk cumhurbaşkanı Hristiyan Leopold Sédar Senghor tarafından 1963'te açıldı.

Manastıra 1964'te Batı Afrika'nın geleneksel telli çalgısı "kora"nın hediye edilmesiyle keşişler, ilahiler ve ayinlerde bu enstrümanı kullanmaya başladı.

Keur Moussa Manastırı, zamanla koranın yanı sıra diğer geleneksel enstrümanlarla düzenlenen ayinlerle ülke çapında üne kavuştu.

Yıl boyu ziyaretçi akınına uğrayan manastırda, Senegal'in yanı sıra Fransa, Benin, Kamerun, Kongo, Gabon, Burkina Faso ve Gambiya'dan da keşişler bulunuyor.