Senegal'de hasta ve yaşlılar Dakar sahillerinde su jimnastiğiyle sıhhat buluyor

Senegal'in başkenti Dakar'da emekli bir itfaiyecinin 11 yıl önce birkaç kişiyle başlattığı su jimnastiği kulübü, bugün doktor tavsiyesiyle gelen binlerce yaşlı ve hastanın buluşma noktasına dönüştü.

Dakar'ın Ngor sahili her sabah büyük kısmı yaşlı ve sağlık sorunu yaşayan yüzlerce kişiyi su jimnastiği için bir araya getiriyor.

Emekli itfaiyeci Ndiambe Sambe'nin 11 yıl önce kurduğu "Les Dauphins de Ngor" (Ngor'un Yunusları) isimli su jimnastiği kulübü, cuma hariç haftanın 6 günü faaliyet gösteriyor.

Kulüpte ileri yaştakilere, hareket kabiliyeti kısıtlı kişilere ve sağlık sorunu yaşayanlara su jimnastiği ve çeşitli spor aktiviteleri yaptırılıyor.

Kulübün üyeleri arasında çocuklar da bulunurken yaşları 10 ile 80 arasında değişen katılımcılar, saat 07.00'de kumsalda ısınma hareketleriyle seansa başlıyor.

Kulüp bünyesindeki gönüllü spor hocaları bir gruba su jimnastiği yaptırırken, kumsalın diğer tarafında da engelli ve sağlık sorunu yaşayanlar için daha yavaş tempoda başka bir seans yapılıyor.

Yaşı daha genç olanlar ise kıyıdan karşıdaki Ngor Adası'na kadar birkaç tur yüzmeyi tercih ediyor.

Saat 10.00'a kadar süren seanslarda yoga, pilates, aerobik gibi çeşitli seçenekler bulunsa da en çok ilgi, kulübü üne kavuşturan su jimnastiğine gösteriliyor.

"Üyelerimizin yarısı doktor tavsiyesiyle burada"

AA muhabirine konuşan kulübün kurucusu 69 yaşındaki Sambe, itfaiye eri olarak çalışırken birçok hasta ve yaşlının sosyal hayattan izole ve hareketsiz yaşam sürdüğünü gözlemlediğini söyledi.

Sambe, emekli olduktan sonra hasta ve yaşlılar için proje hayata geçirmek niyetiyle kulübü kurduğunu dile getirdi.

Başlangıçta 10 üyeyle yola çıktıklarını, bugün ise üye sayısının 3 bin 600'ü aştığını kaydeden Sambe, kulübün ününün kulaktan kulağa yayıldığını vurguladı.

Sambe, "Başlangıçta bu kadar büyüyeceğimizi düşünmemiştim ancak zamanla tüm Senegal'de tanındık, hatta başka kentlerdeki kulüplere de ilham olarak, ülkede su jimnastiğinin öncüsü olduk. Artık doktorlar da hastalarına bize gelmelerini tavsiye ediyor. Üyelerimizin yaklaşık yarısı doktor tavsiyesiyle burada. Hastaneye gitmekten çok daha pratik ve neredeyse bedava. Burası bir açık hava hastanesine dönüşmüş durumda." ifadelerini kullandı.

Yıllık üyelik ücretinin 10 bin CFA (yaklaşık 750 lira) olduğuna dikkati çeken Sambe, düşük gelirlilerden ise para almadıklarını, kapılarının herkese açık olduğunu belirtti.

Sambe, "Üyelerin neredeyse yarısı hiçbir ücret ödemiyor. 65 spor hocamız da tamamen gönüllülük esasına göre çalışıyor. Aldığımız ücretin bir kısmıyla spor ekipmanı alıyoruz bir kısmını da üyelerin tedavi ya da acil ihtiyaçları için kullanıyoruz. Büyük bir aile olduk. Burada sadece spor yapmıyor, sosyalleşerek moral de buluyoruz." diye konuştu.

"Su jimnastiği sayesinde dizlerimize yük binmeden spor yapıyoruz"

Diyaliz merkezinde hemşire olarak çalışan 58 yaşındaki Aissatou Gueye Thiam, hastalarına su jimnastiğini tavsiye ettiğini söyledi.

Thiam, "Spor benim gizli silahım. Hiç ilaç kullanmıyorum, devamlı hareket ediyorum. 2 günde bir muhakkak burada su jimnastiği yapıyorum. Burada hem sağlığımızı koruyoruz hem de sosyalleşiyoruz." dedi.

Emekli okul müdürü 71 yaşındaki Louise Gueye de haftada 3-4 kez sahilde spor yapmaya gayret ettiğini vurguladı.

Gueye, 2017'den bu yana düzenli olarak su jimnastiği yaptığını belirterek, yaş ilerledikçe hareket etmenin daha da önemli hale geldiğini dile getirdi.

65 yaşındaki Bop Mary Gueye ise ilk kez 2016'da bir arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı su jimnastiğini o günden bu yana aralıksız devam ettirdiğini söyledi.

Gueye, "Sporu herkes için ulaşılabilir kılan Ndiambe Sambe'ye ne kadar teşekkür etsek az. Emekliliğini evde geçirmek yerine haftanın 6 günü burada bizlerle spor yapıyor, bize destek oluyor. Su jimnastiği sayesinde dizlerimize yük binmeden spor yapıyoruz." ifadelerini kullandı.