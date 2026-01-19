Dakar'da Afrika şampiyonluğu coşkusu
Senegal, 35. Afrika Uluslar Kupası finalinde Fas'ı 1-0 yenerek tarihindeki ikinci şampiyonluğunu kazandı. Başkent Dakar'da binlerce taraftar coşkuyla kutlamalarda bulundu.
Senegal'in 35. Afrika Uluslar Kupası (AFCON 2025) final maçında Fas'ı 1-0 yenerek tarihinde ikinci kez şampiyonluğa ulaşması başkentte coşkuyla kutlandı.
Binlerce taraftar, final maçını Dakar'ın sembollerinden Rönesans Anıtı'na kurulan dev ekrandan izledi.
Senegal bayrağının renklerinde giyinen ve aksesuarlar kullanan taraftarlar, anıt çevresinde renkli görüntüler oluşturdu.
Seyirciler, Fas'a 90+5'te verilen penaltı karşısında öfkelenirken, takımlarının attığı golle sevince boğuldu.
Taraftarlar, bitiş düdüğünün ardından dakikalarca dans etti, şarkılar söyledi, sevinç gösterilerinde bulundu.
Senegal'in ikinci kez Afrika Uluslar Kupası'nın sahibi olmasının ardından Dakar sokaklarında da kutlamalar başladı.
Kentin neredeyse tüm ana arterlerinde uzun konvoylar oluştu, taraftarlar yollarda dans etti.