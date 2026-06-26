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Birlik ve Dayanışma Sendikası'ndan Disiplin Cezasına Tepki

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Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan hakkında yürütülen disiplin sürecinin, sağlık çalışanlarının sendikal hakları ve ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı olduğunu belirtti. Eryazğan ise eleştirel paylaşımlarının disiplin cezasına gerekçe yapıldığını ve bunun bir gözdağı olduğunu ifade etti.

(ANKARA) - Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan hakkında yürütülen disiplin sürecininn yalnızca bireysel bir işlem değil, sağlık çalışanlarının sendikal hakları ve ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı olduğunu söyledi.

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Ahmet Mehlepçi, Şube Başkanı Hacı Yusuf Eryazğan hakkında yürütülen disiplin sürecine ilişkin Sağlık Bakanlığı önünde açıklama yaptı.

Hacı Yusuf Eryazğan'ın uzun yıllardır aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarının yaşadığı sorunları kamuoyunun gündemine taşıdığını, hukuki yollarla hak arama mücadelesi verdiği ve sağlık politikalarına ilişkin eleştirilerini demokratik zeminde dile getirdiğini anlatan Mehlepçi, eleştirel görüşleri ve sendikal faaliyetleri nedeniyle hakkında peş peşe soruşturmalar açıldığını, ağır disiplin cezalarının talep edildiğini ve yoğun idari baskıya maruz bırakıldığını kaydetti.

"SAVCILIĞIN SUÇ UNSURU GÖRMEDİĞİ PAYLAŞIMLAR DİSİPLİN CEZASINA KONU EDİLDİ"

Mehlepçi, soruşturmaya konu edilen sosyal medya paylaşımları hakkında savcılık tarafından herhangi bir suç unsuruna rastlanmadığını ve kovuşturmaya yer olmadığı yönünde karar verildiğini belirterek, ceza hukuku açısından suç teşkil etmeyen açıklamaların disiplin hukuku yoluyla cezalandırılmaya çalışılmasının hukuk devleti ilkeleriyle bağdaşmadığını kaydetti.

İdarenin disiplin yetkisinin sendikal faaliyetleri engellemenin veya eleştirel görüşleri susturmanın aracı haline getirilemeyeceğini vurgulayan  Mehlepçi, yürütülen disiplin süreçlerinin yalnızca bireysel bir işlem değil, sağlık çalışanlarının sendikal hakları ve ifade özgürlüğüne yönelik bir baskı olduğunu kaydetti. Ahmet Mehlepçi, Anayasa'nın güvence altına aldığı ifade özgürlüğü, sendika hakkı ve hak arama özgürlüğünün kamu görevlileri açısından da vazgeçilmez temel haklar olduğu kaydedildi.

ERYAZĞAN: "AMAÇ SAĞLIK ÇALIŞANLARINA GÖZDAĞI VERMEK"

Hacı Yusuf Eryazğan da daha önce aşı tedarikindeki sorunları gündeme taşıdığı gerekçesiyle açılan davanın Bakanlık tarafından kaybedildiğini hatırlatarak, bugün ise savcılığın dahi suç unsuru görmediği aile hekimliğiyle ilgili "X" platformundaki paylaşımlarının disiplin cezasına gerekçe yapıldığını söyledi. Bunun eleştirel görüşlerini dile getiren sağlık çalışanları ile sendikalara yönelik bir gözdağı niteliği taşıdığını ifade eden Eryazğan, Bakanlığın sağlık sisteminde kronikleşen sorunları çözmek yerine eleştiren çalışanları hedef aldığını, bilimsel ve hukuki temelden uzak düzenlemelerin aile hekimleri ile aile sağlığı çalışanlarının yükünü artırdığını vurguladı.

Kaynak: ANKA
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