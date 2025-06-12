ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatöre ters kelepçe

ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatöre ters kelepçe
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ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatöre ters kelepçe
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ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem'in, protestolarla ülke gündemine oturan Los Angeles'taki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi operasyonlarıyla ilgili düzenlediği basın toplantısında soru sormak isteyen Demokrat Kaliforniya Senatörü Alex Padilla zorla dışarı çıkarıldı. FBI tarafından yere yatırılan Padilla'ya ters kelepçe takıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, protestolarla ülke gündemine oturan Kaliforniya eyaletine bağlı Los Angeles kentindeki Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) operasyonları hakkında basın toplantısı düzenledi.

ABD İç Güvenlik Bakanı'nın toplantısında soru sormak isteyen senatör zorla dışarı çıkarıldıABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem

DEMOKRAT SENATÖRE SORU İZNİ VERİLMEDİ

Noem konuşmasına devam ederken soru sormak isteyen Demokrat Kaliforniya Senatörü Alex Padilla'nın soru sormasına ve konuşmasına izin verilmedi.

ABD İç Güvenlik Bakanı'nın toplantısında soru sormak isteyen senatör zorla dışarı çıkarıldı

ZORLA DIŞARI ÇIKARILDI

Padilla, "Ben Senatörüm ve Bakan'a bir sorum var." diye seslenmesine rağmen en az 3 güvenlik görevlisi tarafından salonun arka kapısından zorla dışarı çıkarıldı.

ABD İç Güvenlik Bakanı'nın toplantısında soru sormak isteyen senatör zorla dışarı çıkarıldı

İTE KAKA UZAKLAŞTIRILDI

Sosyal medyaya da düşen görüntülerde, Padilla'nın salonun dışında görevlilere, "Elinizi üzerimden çekin." diyerek bağırdığı ve ellerini havaya kaldırmasına rağmen arkasından itilerek uzaklaştırıldığı görüldü.

ABD İç Güvenlik Bakanı'na soru sormak isteyen senatör yaka paça dışarı atıldı

TERS KELEPÇE TAKILDI

Senatör Padilla'ya, FBI tarafından yere yatırılarak ters kelepçeyle takıldığına ait görüntüler de sosyal medyada paylaşıldı. Padilla'nın ofisinden yapılan açıklamaya göre senatör şu anda gözaltında değil.

Kaynak: Haberler.com / Islam Doğru - Güncel
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