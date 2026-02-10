Haberler

ABD'li Senatör Graham'dan Türkiye ve Bölge Ülkelerine İran Eleştirisi: "Statükoyu Korumak ABD Çıkarlarına Aykırı"

Güncelleme:
ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye, Katar ve Mısır'ın İran yönetimine karşı tutumlarını eleştirerek, bu tutumların ABD'nin ulusal güvenlik çıkarlarıyla çeliştiğini belirtti. Graham, bölge ülkelerinin Ayetullah rejimine karşı cesur bir duruş sergilemesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Türkiye, Katar ve Mısır'ı hedef alarak, bu ülkelerin Tahran yönetimine karşı tutumunun "ABD ulusal güvenlik çıkarlarıyla çeliştiğini" söyledi.

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın CNN Türk'te İran'a dair "Şu anda ani bir savaş tehdidi yok gibi duruyor" ifadelerini de içeren bir kesite dair sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Graham, İran halkının yönetime karşı direnişine rağmen Ayetullah rejiminin iktidarda kalmasına göz yumulmasını "hayal dünyasında yaşamak" olarak tanımladı.

Graham, bölge ülkelerine şu sözlerle seslendi:

"Sözde bölgesel müttefiklerimize: İran halkının tüm bu geri itmesine rağmen Ayetullah'ı ve onun cani rejimini iktidarda tutmanın iyi bir fikir olduğunu bir an bile düşünüyorsanız, bir hayal dünyasında yaşıyorsunuz demektir. Türkiye, Katar, Mısır ve diğerlerine: Statükoyu koruma ve İran halkının haklı taleplerini görmezden gelme arzunuz, benim görüşüme göre Amerikan ulusal güvenlik çıkarlarıyla tamamen terstir ve aynı zamanda genel ahlak kurallarına da aykırıdır."

"Bölge ülkeleri Ayetullah'a karşı artık cesurca durmalı"

Graham, bölge ülkelerinin, "halkını katleden ve dini bir Nazi olan cani Ayetullah'a karşı artık cesurca ve tutarlı bir şekilde durma vaktinin geldiğini" ifade etti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İranlı protestoculara yönelik desteğine de değinen Senatör, Trump'ın "Protestolara devam edin, yardım yolda" sözünü hatırlattı. Graham, "O tarihin doğru tarafında yer alacaktır. Onun sözünün eri bir adam olduğuna inanıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

ABD'li senatör Lindsey Graham, mesajını "İran'a özgürlük" çağrısı ile sonlandırdı.

Kaynak: ANKA / Güncel
