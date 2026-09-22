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Semra Dinçer, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıda MEB'i yetersiz buldu

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Semra Dinçer, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıda MEB'i yetersiz buldu
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CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Manisa Turgutlu'da okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin, okul kapıları hâlâ güvenli değilse sorunun sistemik olduğunu söyledi. Dinçer, Milli Eğitim Bakanlığı'nın öğrenci güvenliğini sağlamakta bir kez daha yetersiz kaldığını belirtti.

(ANKARA) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Manisa'da bir okul önündeki silahlı saldırıya ilişkin, "Yaşanan büyük acılara rağmen okul kapıları hala güvenli değilse sorun sistemiktir. Milli Eğitim Bakanlığı, öğrencilerimizin güvenliğini sağlamakta bir kez daha yetersiz kalmıştır" dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Semra Dinçer, Manisa İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi önündeki silahlı saldırıya ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dinçer, şunları kaydetti:

"Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, İnci Üzmez Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin önünde bu sabah gerçekleşen silahlı saldırıyı derin bir üzüntüyle öğrendim. Yaralanan öğrencilerimize acil şifalar diliyor, can kaybı yaşanmamasını yürekten temenni ediyorum. Yaşanan büyük acılara rağmen okul kapıları hala güvenli değilse sorun sistemiktir. Milli Eğitim Bakanlığı öğrencilerimizin güvenliğini sağlamakta bir kez daha yetersiz kalmıştır."

Kaynak: ANKA
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