Semih Yalçın: Bahçeli'nin öksürüğü geçmeyince ileri tetkiklere başlanmıştır

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddiası infiale neden olurken bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilk yanıt Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den gelmişti.

İLK YALANLAMA ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ'NDEN

Çeliker "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir. Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine" ifadelerini kullanmıştı.

SEMİH YALÇIN'DAN İDDİALARA TEPKİ

Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığına dair haberlere bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.

Rahatsızlığa dair maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretildiğine değinen Yalçın şu ifadeleri kullandı; "Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

"ÇOK YÖNLÜ TIBBİ TEST VE DEĞERLENDİRMELER SÜRMEKTEDİR"

Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir.

Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."