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Semih Yalçın: Bahçeli'nin öksürüğü geçmeyince ileri tetkiklere başlanmıştır

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MHP lideri Bahçeli'nin sağlık durumu hakkında en güncel açıklama Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi. Grup toplantısının Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığı nedeniyle iptal edildiğini ve tedaviye rağmen bu durumun düzelmemesi neticesinde tıbbi test ve değerlendirmelerin sürdüğünü belirten Yalçın "Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir" dedi.

Mhp Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün akşam saatlerinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldığı iddiası infiale neden olurken bazı basın yayın organlarında çıkan haberlere ilk yanıt Özel Kalem Müdürü Murat Çeliker'den gelmişti.

İLK YALANLAMA ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ'NDEN

Çeliker "Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli, kontrollü bir şekilde planlanan zaman aralığında bazı tetkikler ve check-up yapılmak üzere, tahlilleri ve sonuçları değerlendirilerek akabinde tekrar mesaisine devam edecektir. Kamuoyunun ve çok değerli camiamızın bilgilerine" ifadelerini kullanmıştı.

SEMİH YALÇIN'DAN İDDİALARA TEPKİ

Bahçeli'nin kalp rahatsızlığı gerekçesiyle hastaneye kaldırıldığına dair haberlere bir tepki de MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın'dan geldi.

Rahatsızlığa dair maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretildiğine değinen Yalçın şu ifadeleri kullandı; "Partimizin bu hafta yapılması beklenen grup toplantısı, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'nin yakalandığı öksürük rahatsızlığının devam etmesi sebebiyle iptal edilmiştir.

"ÇOK YÖNLÜ TIBBİ TEST VE DEĞERLENDİRMELER SÜRMEKTEDİR"

Hâl böyleyken bazı müzmin çevrelerce Sayın Genel Başkanımızın rahatsızlığına dair kamuoyunda asılsız dedikodular dolaştırılmaya başlanmış, maksatlı ve kötü niyetli spekülasyonlar üretilmeye teşebbüs edilmiştir.

Alınan sağlık tedbirleri ve sürdürülen tedaviye rağmen Sayın Genel Başkanımızın öksürüğünün geçmemesi üzerine; hekimlerimiz, daha ileri tetkikler yapılması tavsiyesinde bulunmuşlardır. Söz konusu rahatsızlığın kalıcı tedavisine yönelik çok yönlü tıbbi test ve değerlendirmeler sürmektedir. Sayın Genel Başkanımızın sağlığı yerindedir."

Semih Yalçın: Bahçeli'nin öksürüğü geçmeyince ileri tetkiklere başlanmıştır

Semih Yalçın: Bahçeli'nin öksürüğü geçmeyince ileri tetkiklere başlanmıştır
Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
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Yorumlar (37)

Haber Yorumlarımardinli yiğit:

geçmiş olsun Başbuğumuz.. bu ülkeye huzur getirecek tek insan sizsiniz.. artık kavga bitecek huzur gelecek, bıyık, tespih vs benzeri şekiller de tarihe gömülecek..

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Haber YorumlarıRamazan Temur:

Allahım sen konuyu biliyorsun. Amin.

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Haber YorumlarıMülayim sert:

Müjdeli haberi bekliyoruz inşallah

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Haber Yorumlarıayhan konca:

Öcalan'ın yanına götürün görünce iyileşir

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Haber YorumlarıHakan Kaplan:

çok geçmiş olsun Allah şifasını versin inşallah

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Haber Yorumlarıalfa ssmts:

hadi inşallah mezar çağırıyor

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Haber YorumlarıMülayim sert:

Müjdeli haberi dört gözle bekliyoruz artık zamanı gelmiştir umarım

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Haber YorumlarıÇağatay Çetin:

abbas yolcu

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Haber YorumlarıNaci Büyükkal:

Öcalan hakkındaki düşüncesine birşey diyemem. Fakat inşallah sağlığına kavuşur. :(((

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Haber YorumlarıMülayim:

olur öyle vakalar türk doktoru yakalar:))

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