Endonezya'daki Semeru Yanardağı'nda 3 saatte 7 patlama meydana geldi

Güncelleme:
Endonezya'nın Java Adası'ndaki Semeru Yanardağı, 3 saat içinde 7 kez patlayarak 800 metre yükseklikte kül püskürttü. Yetkililer, patlamalar nedeniyle etraftaki alanlarda tüm faaliyetleri yasakladı.

Endonezya'nın Java Adası'nın doğusunda bulunan Semeru Yanardağı, 3 saatte 7 kez patlayarak yaklaşık 800 metre yüksekliğe kül püskürttü.

Antara ajansının Semeru Yanardağı Gözlem Noktası'na dayandırdığı haberine göre, Java Adası'nın Lumajang ve Malang bölgelerinin sınırında yer alan Semeru Yanardağı'nda sabah saatlerinde 7 kez volkanik hareketlilik gerçekleşti.

İlki yerel saatle 04.58'de başlayan patlamalar, 08.02'ye kadar devam etti ve 300 ila 800 metreye kadar küller püskürttü.

Yetkililer, patlamalar nedeniyle zirvenin güneydoğu kesiminde 13 kilometre boyunca ve bu bölgenin ötesindeki nehir kıyılarının 500 metre çevresinde tüm faaliyetleri yasakladı.

"Pasifik Ateş Çemberi" deprem ve volkan kuşağındaki Endonezya'da yaklaşık 130 aktif yanardağ bulunuyor.

Bromo Tengger Semeru Milli Parkı'nın bir parçasını oluşturan Semeru, Java Adası'ndaki en aktif yanardağlardan biri olarak biliniyor.???????

