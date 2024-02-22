Şemdinli'de Polisler Öğrencilere Trafik Kurallarını Anlattı
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polisler, Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Anadolu Lisesi öğrencilerine trafik kuralları hakkında bilgi verdi. Programda emniyet kemerinin önemi ve sürücü ve yolcuların uyması gereken kurallar anlatıldı. Kaymakam Ali Ekber Ateş, öğrencilere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarıda bulundu ve bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirtti.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde polisler, trafik kuralları hakkında öğrencileri bilgilendirdi.
Şemdinli Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Şehit Ahmet Budak Mesleki ve Anadolu Lisesinde öğrencilerine yönelik program düzenledi.
Programda polis ekipleri öğrencilere, emniyet kemerinin önemi, sürücü ve yolcuların uyması gereken kurallar hakkında bilgiler aktardı.
Kaymakam Ali Ekber Ateş, bu tür eğitimlerin devam edeceğini belirterek, öğrencilere trafik kurallarına uymaları uyarısında bulundu.