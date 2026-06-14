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Silahla kayınpederinin evini bastı: 4 ölü

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Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş eşi tarafından öldürülen Adilşah Gezer ile annesi ve 2 kardeşinin cenazeleri, otopsi işlemleri için Van'a götürüldü. Hayatını kaybedenlerden birinin hemşire olduğu öğrenildi.

CENAZELER OTOPSİ İÇİN VAN'A GÖTÜRÜLDÜ

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde uzman çavuş eşi Musa Gezer tarafından öldürülen Adilşah Gezer ile annesi ve 2 kardeşinin cenazeleri, Şemdinli Devlet Hastanesi'nin morgundan alınıp otopsi işlemleri için Van'a götürüldü. Adli Tıp Kurumu'nda otopsi işlemlerinin ardından 4 kişinin Şemdinli'de toprağa verileceği bildirildi.

ÖLENLERDEN BİRİ HEMŞİREYDİ

Hayatını kaybeden Gürkan Demir 'in bir yıldır Sarıkamış Devlet Hastanesi'nde hemşire olarak görev yaptığı ve izinli olarak memleketine geldiği belirtildi.

HABER: Yaşar KAPLAN-Azer DEMİR/ŞEMDİNLİ (Hakkari),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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