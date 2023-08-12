Bir ay gibi bir süreyi aşkındır listede her geçen gün yükselişini sürdüren Selin, Türkiye'de en çok dikkat çeken şarkılar arasında zirveye oturdu. Rapçi Motive'nin Selin'in 'Yalancı Bahar' sample'ı ile başlayan Damla isimli şarkısı ise dinleyiciler tarafından çok sevildi ve çalışmayı geçtiğimiz günlerde Selin ve Motive sahnede birlikte seslendirdi. 'Yalancı Bahar' şarkısının hızla yükselişi ile birlikte sosyal medyada paylaşılan videolarda artmaya başladı. Freddie Mercury'nin AI teknolojisi kullanılarak oluşturulan ve Selin'in Yalancı Bahar versiyonunu söylediği video kısa sürede viral oldu.

Bir ay gibi bir süreyi aşkındır listede her geçen gün yükselişini sürdüren Selin, Türkiye'de en çok dikkat çeken şarkılar arasında zirveye oturdu.

Rapçi Motive'nin Selin'in "Yalancı Bahar" sample'ı ile başlayan Damla isimli şarkısı ise dinleyiciler tarafından çok sevildi ve çalışmayı geçtiğimiz günlerde Selin ve Motive sahnede birlikte seslendirdi.

"Yalancı Bahar" şarkısının hızla yükselişi ile birlikte sosyal medyada paylaşılan videolarda artmaya başladı. Freddie Mercury'nin AI teknolojisi kullanılarak oluşturulan ve Selin'in Yalancı Bahar versiyonunu söylediği video kısa sürede viral oldu.

İŞTE FREDDİE MERCURY'NİN YAPAY ZEKAYLA SESLENDİRDİĞİ "YALANCI BAHAR"

BU DA SELİN GEÇİT'İN SESLENDİRDİĞİ "YALANCI BAHAR"