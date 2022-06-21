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Selin oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi

İhlas Haber Ajansı - Enes Bektaş - Güncel
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Selin oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi Dere yataklarında genişletme yapıldı Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Çayağzı deresinin taşması ile Düzce-Zonguldak yolunda sel meydana gelmişti.

Selin oluşturduğu tahribat havadan görüntülendi

Dere yataklarında genişletme yapıldı

DÜZCE - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Çayağzı deresinin taşması ile Düzce- Zonguldak yolunda sel meydana gelmişti. Selin oluşturduğu tahribat ekiplerce temizlenirken, çalışmalar havadan dron ile görüntülendi.

Düzce'de akşam saatlerinden itibaren etkili olan sağanak yağış sebebi ile Akçakoca'ya bağlı Çayağzı köyü içerisinden geçen dere taşarak, Düzce-Zonguldak yolunu trafiğe kapattı. Araçların suya gömüldüğü yolda Akçakoca Belediyesi'nin hızlı müdahalesi ile yol 2 saatlik çalışmanın ardından trafiğe açıldı. Dere yataklarının genişletme çalışmalarına başlayan ekipler, selin oluşturduğu tahribatı da temizledi. Selle birlikte gelen kum, çakış ve odunlar itfaiye ekiplerince temizlenirken, bir yandan da dere yatakları genişletildi.

"Menfez tıkanınca bölge sular altında kaldı"

Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ile birlikte bir anda suyun yükselip yolu kapattığını dile getiren Ali Ergeldi, "Şiddetli bir yağış geldi. Menfez tıkanınca bu bölge sular altında kaldı. İşletmemizin iç tarafında sorun yok. Dışarıda biraz hasar var yavaş yavaş düzelteceğiz" ifadelerini kullandı.

Selin oluşturduğu tahribatın temizleme çalışmaları ise havadan dron ile görüntülendi.

İhlas Haber Ajansı / Enes Bektaş - Güncel

Zonguldak Akçakoca Çayağzı Güncel Haberler

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