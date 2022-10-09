SELİME KATEDRALİ'NE TURİST AKINI

AKSARAY'da sonbahar mevsimiyle Selime Katedrali'nde ziyaretçi yoğunluğu yaşanıyor. Çoğunluğu ABD'li ve Alman turistlerin oluşturduğu ziyaretçilerin yanı sıra yerli gezginler de doğa harikası Ihlara Vadisi ve Selime Katedrali'ne ilgi gösteriyor. Katedralin kilise ve mahzenlerini hayranlıkla gezen turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Aksaray, Kapadokya Bölgesi'nin başlangıcı olan Ihlara Vadisi, Selime Katedrali gibi tarihi yerleri nedeniyle son yıllarda kültür turizminin gözdesi haline geldi. Selime Katedrali de Kapadokya'nın en büyük katedrali olma özelliğinin yanı sıra İsa'nın göğe çıkışı ile Meryem Ana gibi tasvirleriyle dikkat çekiyor. Katedralin bir diğer özelliği de bölgedeki din adamlarının yetiştirildiği mekan olarak bilinmesi. Ayrıca ilk yüksek sesli ayinin de Selime Katedrali'nde yapıldığı biliniyor. Kayaların oyulmasıyla yapılan ve çoğu kilise olarak inşa edilmiş yapılar Bizans sanatının izlerini taşıyor.

Bölge, son dönemlerde Türkiye'ye deniz tatiline gelen ABD'li ve Alman turistlerin ilgisini çekiyor. Kafileler halinde gelen katedrali ve mahzenlerini ilgiyle gezen turistler, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Sonbahar mevsimiyle birlikte kafileler şeklinde gelen ziyaretçilerin sayısında ciddi bir artış olduğunu belirten tur rehberi Bayram Aytekin, 'Bölgemiz, yaz mevsiminde sıcak ve kuru olduğu için daha az tercih ediliyor. Böyle zamanlarda daha çok deniz kenarları tercih edilirken sonbaharda ise turist yoğunluğu yaşanıyor. Ziyaretçilerimiz bu bölgede yürüyüş yapıyorlar. Turistlerimizi yeşil tur olarak adlandırdığımız Ihlara Vadisi'nde gezdiriyoruz. Amerika, Almanya, Güney Afrika ve yurt dışında yaşayan misafirlerimiz var. Selime Katedrali, Kapadokya bölgesinin en eski ve en büyük yapısı olarak biniyor. Hristiyanlık tarihinde ilk sesli ayin burada yapılmış. Burayı turistler çok ilginç buluyorlar ve hayranlıkla izliyorlar. Bölgeye daha önce gelmedikleri bin pişman oldukları söylüyorlar. Gezimiz sabah 9'da başlayıp akşam 6-7'ye kadar sürüyor. Selime Katedrali gezisi sonrası Ihlara Vadisi'nde 4 kilometre yürüyüş yapıyoruz. Kapadokya Bölgesi genel olarak çölü andırdığı için buraya gelen misafirlerimiz bambaşka bir yere geldiklerini hissediyorlar ve bölgeden daha neşeli ayrılmış oluyorlar."diye konuştu.

'BU BÖLGENİN TARİHİ DEĞERİ ÇOK YÜKSEK'

Amerika Birleşik Devletlerinden gelen Habi Sheik, 'Aslında geçen yıl Türkiye'ye gelmeyi, Kapadokya'daki balonları görmeyi ve oradan da İstanbul'a gitmeyi planlıyorduk, ama salgın nedeniyle iptal etmek zorunda kaldık. Bence bu bölgenin tarihi değeri yüksek ve şehir aynı zamanda en eski yerleşim yerlerinden birisi. Rehberimiz gerçekten çok iyiydi. Bizi Kapadokya tarihiyle aydınlattı ve muhteşem bir gezi oldu. Selime Katedrali mimari olarak da gerçekten doğa harikası bir yer. Mutfağını, kubbesini, manastırı ve mimari yapısını çok beğendik.?dedi.(DHA) FOTOĞRAFLI